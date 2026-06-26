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26 de junio de 2026 - 13:52
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Cómo activar las alertas de terremotos en tu celular iPhone y Android

Android y iPhone cuentan con funciones gratuitas que avisan sobre terremotos y otras emergencias para ganar segundos valiosos ante un desastre.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta de sismos

Alerta de sismos

Ante la posibilidad de un terremoto u otro desastre natural, recibir una alerta con algunos segundos de anticipación puede resultar clave para ponerse a resguardo y reducir riesgos.

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Los teléfonos celulares con sistema operativo Android y iPhone incorporan herramientas gratuitas que permiten recibir notificaciones oficiales sobre terremotos, tsunamis y otras emergencias, siempre que estas funciones se encuentren habilitadas.

Estos sistemas utilizan información de organismos oficiales y servicios de emergencia para enviar avisos a los usuarios que se encuentran en las zonas afectadas.

Cómo activar las alertas en Android

En los dispositivos Android, el nombre de la función puede variar según la marca del teléfono y la versión del sistema operativo.

Para activarla, es necesario ingresar a Configuración, luego acceder al apartado Seguridad y emergencia y buscar la opción Alertas de sismos, Alertas de terremotos o Alertas de emergencia.

Una vez localizada, solo hay que activar la función correspondiente. En algunos equipos también será necesario permitir el acceso a la ubicación para que el sistema identifique correctamente la zona donde se encuentra el usuario y envíe las notificaciones cuando corresponda.

Mantener habilitada esta opción permite recibir avisos emitidos para la región donde se encuentra el dispositivo.

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Cómo configurar las alertas en iPhone

En los teléfonos de Apple, las alertas gubernamentales suelen estar activadas de manera predeterminada.

De todos modos, quienes deseen comprobar la configuración pueden ingresar a Configuración, seleccionar Notificaciones y desplazarse hasta el final del menú.

Allí encontrarán la sección Alertas gubernamentales, donde es posible activar o desactivar distintos tipos de avisos, entre ellos las alertas de emergencia, las relacionadas con fenómenos naturales y las alertas AMBER.

Cuando se emite una advertencia oficial compatible, el iPhone reproduce un sonido especial y muestra una notificación destacada en la pantalla.

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Cómo comprobar que el sistema funciona

Para asegurarse de que las alertas funcionen correctamente, se recomienda revisar la configuración después de cada actualización del sistema operativo.

También es importante mantener activados los servicios de ubicación y contar con conexión a una red móvil o de datos, ya que muchas de estas notificaciones dependen de la localización del dispositivo.

Además, mantener el celular actualizado garantiza la compatibilidad con las últimas funciones de seguridad incorporadas por cada fabricante.

Una herramienta que puede salvar vidas

Los sistemas de alerta temprana buscan brindar algunos segundos de anticipación antes de que ocurra un fenómeno como un terremoto. Ese breve margen puede permitir abandonar zonas de riesgo, protegerse de la caída de objetos o tomar medidas preventivas.

Especialistas también recomiendan seguir los canales oficiales de organismos de emergencia y protección civil para recibir información actualizada y conocer los protocolos de actuación ante este tipo de eventos.

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