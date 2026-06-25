Venezuela después de los terremotos: familias buscan refugio en calles y plazas

Miles de familias permanecen en calles y plazas de Venezuela por temor a nuevas réplicas, mientras continúan las búsquedas tras los terremotos.
Personas en los alrededores de un edificio que colapsó en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)
El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamás había vivido una experiencia de este tipo
El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamás había vivido una experiencia de este tipo
La Misión de la ONU para Venezuela pidió restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios tras los terremotos (Europa Press)
Rescatistas trabajan en Venezuela (Europa Press)
Rescatistas trabajan en Venezuela (Europa Press)
Miles de personas pasaron la noche fuera de sus casas en Caracas y otras ciudades por temor a nuevas réplicas y derrumbes. (EFE/ Rayner Peña R)
Las réplicas en Venezuela se concentraron en La Guaira y Miranda, con magnitudes entre 2,4 y 4,5 y profundidades de 4,8 a 9,0 kilómetros. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Funvisis reportó diez réplicas en Venezuela durante la madrugada del jueves tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (REUTERS/Gaby Oraa)
Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)
Personal de emergencias en un edificio dañado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
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