25 de junio de 2026 - 13:06
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Venezuela después de los terremotos: familias buscan refugio en calles y plazas

Miles de familias permanecen en calles y plazas de Venezuela por temor a nuevas réplicas, mientras continúan las búsquedas tras los terremotos.

Personas en los alrededores de un edificio que colapsó en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa) Foto 1/13

Personas en los alrededores de un edificio que colapsó en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

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El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamás había vivido una experiencia de este tipo Foto 2/13

El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamás había vivido una experiencia de este tipo

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El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamáshabía vivido una experiencia de este tipo Foto 3/13

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El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamáshabía vivido una experiencia de este tipo Foto 4/13

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Miles de venezolanos pasaron la madrugada de este jueves en las calles, dentro de vehículos o sobre colchones y colchonetas instalados en plazas, avenidas y zonas abiertas, debido al temor provocado por las réplicas de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país y dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el último balance oficial. Foto 5/13
Miles de venezolanos pasaron la madrugada de este jueves en las calles, dentro de vehículos o sobre colchones y colchonetas instalados en plazas, avenidas y zonas abiertas, debido al temor provocado por las réplicas de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país y dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el último balance oficial. Por
La Misión de la ONU para Venezuela pidió restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios tras los terremotos (Europa Press) Foto 6/13

La Misión de la ONU para Venezuela pidió restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios tras los terremotos (Europa Press)

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Rescatistas trabajan en Venezuela (Europa Press) Foto 7/13

Rescatistas trabajan en Venezuela (Europa Press)

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Rescatistas trabajan en Venezuela (Europa Press) Foto 8/13

Rescatistas trabajan en Venezuela (Europa Press)

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Miles de personas pasaron la noche fuera de sus casas en Caracas y otras ciudades por temor a nuevas réplicas y derrumbes. (EFE/ Rayner Peña R) Foto 9/13

Miles de personas pasaron la noche fuera de sus casas en Caracas y otras ciudades por temor a nuevas réplicas y derrumbes. (EFE/ Rayner Peña R)

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Las réplicas en Venezuela se concentraron en La Guaira y Miranda, con magnitudes entre 2,4 y 4,5 y profundidades de 4,8 a 9,0 kilómetros. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria) Foto 10/13

Las réplicas en Venezuela se concentraron en La Guaira y Miranda, con magnitudes entre 2,4 y 4,5 y profundidades de 4,8 a 9,0 kilómetros. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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Funvisis reportó diez réplicas en Venezuela durante la madrugada del jueves tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (REUTERS/Gaby Oraa) Foto 11/13

Funvisis reportó diez réplicas en Venezuela durante la madrugada del jueves tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (REUTERS/Gaby Oraa)

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Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno) Foto 12/13

Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)

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Personal de emergencias en un edificio dañado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno Foto 13/13

Personal de emergencias en un edificio dañado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

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