Venezuela después de los terremotos: familias buscan refugio en calles y plazas

Miles de venezolanos pasaron la madrugada de este jueves en las calles

, dentro de vehículos o sobre colchones y colchonetas instalados en plazas, avenidas y zonas abiertas, debido al temor provocado por las réplicas de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país y dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el último balance oficial.