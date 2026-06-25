Estados Unidos y líderes mundiales ofrecen ayuda a Venezuela tras los terremotos

La Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, informó, a través de un comunicado, que el país seguirá de cerca la evolución de la emergencia en Venezuela y está dispuesto a ofrecer colaboración humanitaria

Trump dijo que Estados Unidos está “listo y dispuesto” a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos (@realDonaldTrump)

Gobiernos y organismos internacionales comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria, equipos de búsqueda y rescat e, personal sanitario y suministros a Venezuela después de los fuertes terremotos que sacudieron al país. La emergencia provocó una rápida reacción internacional y multiplicó los mensajes de solidaridad con las familias afectadas.

Mundo. Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela

Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Chile, Panamá, El Salvador, India, España, Francia, Italia y otros países manifestaron su disposición a colaborar. En medio del dolor y la incertidumbre, la respuesta volvió a poner en primer plano la cooperación entre naciones ante una catástrofe que supera cualquier diferencia política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está “listo, dispuesto y capacitado” para ayudar a Venezuela y ordenó a las agencias federales prepararse para actuar rápidamente.

La administración estadounidense informó que trabaja en el despliegue de un equipo de asistencia para desastres, personal de búsqueda y rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria. Las acciones se coordinan con las autoridades venezolanas para reforzar la respuesta durante las primeras horas, consideradas decisivas para encontrar sobrevivientes y asistir a los heridos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó sus condolencias y confirmó la movilización inmediata de recursos especializados hacia las zonas afectadas.

Trump dijo que Estados Unidos está "listo y dispuesto" a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos (@realDonaldTrump) Trump dijo que Estados Unidos está “listo y dispuesto” a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos (@realDonaldTrump)

América Latina se unió en solidaridad

Brasil informó que evalúa distintas medidas para colaborar con la atención de la emergencia y la recuperación de las áreas dañadas. Bolivia, Uruguay, Honduras y Costa Rica también transmitieron su acompañamiento al pueblo venezolano.

Ecuador anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria, mientras que Panamá ofreció apoyo para asistir a las comunidades damnificadas. Desde El Salvador, el mandatario, Nayib Bukele, envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y anunció que su país puso a disposición 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo y suministros de primera necesidad. “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, señaló Bukele en redes sociales.

México confirmó que comenzó a preparar asistencia y que Venezuela solicitó apoyo con personal especializado en rescate y sanidad. Chile, por su parte, manifestó su voluntad de tender una mano a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años.

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Argentina ofreció colaboración humanitaria

El Gobierno argentino informó que sigue de cerca la evolución de la emergencia y expresó su disposición para ofrecer colaboración humanitaria si las autoridades venezolanas la solicitan.

El comunicado oficial remarcó que una catástrofe natural exige una reacción de toda la comunidad internacional, más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre los gobiernos.

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Apoyo desde Europa y Asia

Italia anunció que solicitará a la Unión Europea la activación de su Mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar las intervenciones de emergencia.

España y Francia enviaron mensajes de solidaridad con las víctimas, sus familiares y los equipos que trabajan en el terreno. Portugal también expresó su preocupación por la destrucción y acompañó tanto al pueblo venezolano como a la comunidad portuguesa residente en el país.

Desde Asia, India manifestó que está dispuesta a brindar toda la asistencia posible y transmitió sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos.

Desde España, en un escueto mensaje, el presidente español Pedro Sánchez expresó: “Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”.

Los reyes también han transmitido este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela. En un mensaje en la red social X, lamentan la tragedia provocada por estos dos terremotos y trasladan a los ciudadanos venezolanos todo su apoyo. “Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido el desastre”, añade el mensaje.

Por su parte, la reina Letizia ha manifestado su preocupación por las consecuencias y ha explicado que España está a la espera de que se ponga en marcha todo el operativo de ayuda y rescate para poder colaborar, “que va a ser un gran desafío”. Según ha explicado, Felipe VI, que vuela en estos momentos hacia México, se encuentra “lógicamente” preocupado como muchísimos españoles y pendiente de la información que se va conociendo de los terremotos que han sacudido este jueves Venezuela.

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Ayuda más allá de las diferencias políticas

La emergencia dejó una imagen de cooperación internacional en un escenario marcado habitualmente por tensiones diplomáticas.

Países con posiciones políticas muy diferentes coincidieron en la necesidad de priorizar la vida, asistir a los heridos y acompañar a las familias que enfrentan pérdidas, daños materiales y el temor a nuevas réplicas.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y evaluación, la ayuda internacional comienza a organizarse con un objetivo común: llegar cuanto antes a quienes más lo necesitan.

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