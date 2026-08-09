Minuto a minuto de la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi y figura clave en la carrera del capitán de la Selección argentina, falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario.
La AFA envió varias coronas de flores
Tras la llegada de Lionel Messi al cementerio El Prado, en Pérez, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió varias coronas de flores para expresar sus condolencias y apoyo durante el velatorio.
Según trascendió, además de la corona en nombre del organismo, también llegó una correspondiente al Cuerpo Técnico de la Selección, otra de Newell's Old Boys y una última de parte de Claudio "Chiqui" Tapia.