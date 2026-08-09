domingo 09 de agosto de 2026
9 de agosto de 2026 - 10:18
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Minuto a minuto de la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, falleció tras una larga enfermedad en un sanatorio de Rosario.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi y figura clave en la carrera del capitán de la Selección argentina, falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario.

El padre del astro del Inter Miami estaba internado en un sanatorio local, donde permanecía en tratamiento mientras atravesaba una enfermedad prolongada.

La AFA envió varias coronas de flores

Tras la llegada de Lionel Messi al cementerio El Prado, en Pérez, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió varias coronas de flores para expresar sus condolencias y apoyo durante el velatorio.

Según trascendió, además de la corona en nombre del organismo, también llegó una correspondiente al Cuerpo Técnico de la Selección, otra de Newell's Old Boys y una última de parte de Claudio "Chiqui" Tapia.

Leandro Paredes confirmó que irá a Rosario con otros jugadores de la Selección

Leandro Paredes confirmó que viajará a Rosario con otros jugadores de la Selección argentina para apoyar a Lionel Messi por la pérdida de su padre.

El futbolista lo dijo durante una entrevista con la prensa después del partido de Boca contra Vélez por el Torneo Clausura. “Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí, ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", contó.

Fanáticos rosarinos crearon un altar en homenaje a Jorge Messi frente a su casa en Rosario

Los fanáticos de Rosario volvieron a congregarse en la casa donde Lionel Messi vivió su infancia para rendirle un homenaje a su padre. Entre banderas, camisetas y frases escritas en telas, el frente de la vivienda se transformó en un altar.

A lo largo de la jornada, cientos de hinchas expresaron sus condolencias a la familia del diez e, incluso, hubo quienes fueron a esperar al capitán de la Selección Argentina al aeropuerto local. Otros tantos mantuvieron una breve vigilia en las puertas de El Prado Cementerio Parque, el predio donde se realizará el último adiós a Jorge.

Rodrigo De Paul festejó mostrando apoyo a su amigo

Rodrigo De Paul marcó un golazo para Inter Miami ante Rayados de Monterrey y tuvo un gesto especial con Lionel Messi, ausente por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El mediocampista argentino, que llevó la cinta de capitán, convirtió con un remate desde afuera del área y, al festejar, se sacó la camiseta y mostró debajo la de Messi. Antes del partido hubo un minuto de silencio y los hinchas también desplegaron una bandera para acompañar al astro argentino en este momento.

Llegó Lionel Messi al país

El avión que trasladó al capitán de la selección nacional desde Estados Unidos aterrizó a las 20.40 en Rosario.

Lionel Messi llegó este sábado por la noche a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada a los 68 años. El capitán de la Selección Argentina se trasladó junto a su familia al lugar donde se realiza la despedida.

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De Paul viajará al país para despedir al padre de Messi

El mediocampista de la Selección Argentina y compañero de Lionel Messi en Inter Miami, Rodrigo De Paul, viajará a la Argentina para acompañar a su amigo y participar de la despedida de Jorge Messi, quien murió este sábado a los 68 años.

De Paul emprenderá el viaje desde Miami junto al entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, luego del partido que el equipo disputó ante Monterrey por la Leagues Cup 2026.

El mensaje del Inter Miami

El Inter Miami, actual club de Lionel Messi, también expresó sus condolencias tras la muerte de Jorge Messi.

A través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales, la institución estadounidense manifestó su acompañamiento al capitán y a toda su familia.

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, expresó el club.

De esta manera, Inter Miami se sumó a los mensajes de apoyo que Lionel Messi recibió desde distintos clubes e instituciones del fútbol argentino e internacional tras la muerte de su padre.

Los homenajes que se realizaron en honor a Jorge Messi en los partidos de la Liga Profesional

Riestra-Estudiantes (La Plata) y Atlético Tucumán-Sarmiento abrieron la jornada del sábado y rindieron respeto al padre de Lionel

Comienza el operativo de seguridad en el aeropuerto

El vuelo en el que viene Lionel Messi, que se espera aterrice alrededor de las 20:30, llegará al Aeropuerto Internacional de Rosario. Allí, ya se comienzan a desplegar los primeros pasos del operativo de seguridad.

Se espera que el avión privado pase por toda la pista y quede en una zona donde no se lo ve descender. Luego, en un vehículo, cruzaría todo el aeropuerto y recién ahí saldría del predio, según indicaron en TN.

Rafael Nadal saludó a Lionel Messi a través de sus redes

Rafael Nadal también se sumó a las muestras de afecto hacia Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El extenista español, que en distintas oportunidades expresó su admiración por el futbolista argentino y su pasión por el fútbol, le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de X.

“Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge”, escribió Nadal.

La relación de admiración entre ambos deportistas no es nueva. Messi también habló en distintas oportunidades sobre Nadal y contó que durante el Mundial seguía la serie del tenista español y que se sentía identificado con su historia, especialmente por el esfuerzo y la mentalidad que mostró a lo largo de su carrera.

Gimnasia de Jujuy despidió a Jorge, el padre de Lionel Messi

El fallecimiento de Jorge Messi generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Desde Jujuy, Gimnasia y Esgrima expresó su pesar y envió un mensaje de acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia en este difícil momento.

A través de sus redes sociales, la institución jujeña manifestó su profundo dolor por la pérdida del padre del capitán y máximo referente de la Selección Argentina.

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El mundo del fútbol despide a Jorge Messi

Uno de los primeros clubes que despidió al padre del 10 de la Selección Argentina fue Newels, en el Predio de Bella Vista, donde Lionel llegó a entrenarse y jugar algunos partidos antes de partir hacia Barcelona con 13 años, flamea una bandera rojinegra que está a media asta en honor al fallecimiento de Jorge Messi, mientras se lleva a cabo la fecha 20 del campeonato de juveniles de AFA.

Rosario Central también apartó rivalidades y colores y le dio un mensaje de pésame en las redes: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.

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Messi vuela al país y llegaría 20:30 a Rosario

Lionel Messi ya está viajando rumbo a Rosario tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi.

El capitán de la Selección Argentina partió este sábado desde Fort Lauderdale, en el aeropuerto de Miami, a bordo de un vuelo privado. El avión despegó alrededor de las 11:20 y, según las estimaciones, aterrizaría en Rosario cerca de las 20:32.

Se trata de un vuelo directo de aproximadamente 8 horas y 12 minutos. Actualmente, el avión se encuentra sobrevolando la costa este de Centroamérica.

Messi viaja acompañado por su familia para despedir a su padre, quien murió este sábado a los 68 años en Rosario.

El mensaje del Barcelona por la muerte de Jorge Messi

El FC Barcelona también despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales. El club español expresó sus condolencias a la familia y destacó el vínculo que el padre de Lionel mantuvo con la institución durante los primeros años de la carrera del futbolista.

“El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, expresó la institución.

El Barcelona también reconoció el papel de Jorge en la llegada y el desarrollo de Lionel en el club, donde el argentino se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.

“El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”, señaló el comunicado.

El mensaje concluyó con una breve despedida: “Descanse en paz”.

El abrazo de la Selección nacional para Lio Messi

El mensaje de Chiqui Tapia por la muerte Jorge Messi

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, compartió este sábado una carta a través de sus redes sociales donde volcó unas palabras para despedir al papá de Lionel Messi, Jorge Messi, tras conocerse la noticia de su muerte.

La última foto que subió Lionel Messi con su papá

A pesar de ser uno de los deportistas más activos en Instagram, Lionel Messi suele mantener su vida familiar alejada de las redes sociales y comparte pocas imágenes junto a sus seres queridos.

Sin embargo, en junio de 2025, cuando cumplió 38 años, el capitán de la Selección Argentina hizo una excepción y publicó una fotografía junto a sus padres, Celia Cuccittini y Jorge Messi, para celebrar una fecha especial.

La imagen mostró una vez más el fuerte vínculo del futbolista con su familia y, especialmente, con sus padres, quienes fueron figuras fundamentales durante sus primeros años y en el camino que comenzó en Rosario y lo llevó hasta la cima del fútbol mundial.

El comunicado de AFA por Jorge Messi y la resolución

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su profundo pesar por la muerte de Jorge Messi y anunció una serie de homenajes en su memoria durante toda la jornada de este sábado 8 de agosto.

Como muestra de respeto, se realizará un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de esta fecha, en todas las categorías del fútbol argentino. Además, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros utilizarán un brazalete negro.

La AFA también dispuso que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto, en señal de duelo.

A través de un comunicado, la entidad acompañó a Lionel Messi, sus hermanos y toda la familia en este momento de profundo dolor. El presidente Claudio Tapia, junto con los integrantes del Comité Ejecutivo y toda la comunidad del fútbol argentino, hicieron llegar sus condolencias y afecto a los seres queridos de Jorge Messi.

La Federación Española de fútbol despidió a Jorge Messi

La Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado en el que expresó condolencias y cariño a la Familia Messi por el fallecimiento de Jorge.

“La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP”, escribieron.

El comunicado de Leones FC, equipo de Matías Messi, hijo de Jorge

Leones FC, equipo que milita en la Primera C de las ligas de AFA, se pronunció ante la muerte de Jorge Messi, padre de Matías, presidente del club.

“Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo”, escribieron en su mensaje.

El tierno posteo de thiago, el hijo mayor de Lio

Jorge Messi y la decisión que cambió para siempre la carrera de Lionel

El 17 de septiembre de 2000, Lionel y Jorge viajaron desde Rosario rumbo a Barcelona. El objetivo era encontrar una salida para que el pequeño futbolista pudiera continuar con su carrera y, al mismo tiempo, acceder al tratamiento de hormona de crecimiento que necesitaba para su desarrollo.

El viaje a Barcelona estuvo lejos de ser el comienzo de una historia perfecta. Lionel llegó con apenas 13 años a un país nuevo, mientras su familia quedaba dividida entre Argentina y España.

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Jorge Messi, el artífice silencioso detrás de la carrera de Lionel Messi

El mundo del deporte atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las figuras fundamentales en la carrera del astro argentino. Durante décadas, ocupó distintos roles detrás del futbolista: fue padre, representante y, con el tiempo, responsable de una estructura empresarial que acompañó al mejor jugador del mundo.

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El comunicado oficial de la clínica donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario, donde Jorge Messi permanecía internado, confirmó oficialmente su fallecimiento durante la madrugada de este sábado.

A través de un comunicado firmado por su director médico, la institución informó que Jorge Messi, de 68 años, murió a las 2 de la madrugada.

“Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00”, señaló el comunicado.

Desde el sanatorio expresaron sus condolencias a familiares y seres queridos y aclararon que no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de las normas de protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.

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