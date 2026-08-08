Jorge Messi, el artífice silencioso detrás de la carrera de Lionel Messi

El mundo del deporte atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi y una de las figuras fundamentales en la carrera del astro argentino. Durante décadas, ocupó distintos roles detrás del futbolista: fue padre, representante y, con el tiempo, responsable de una estructura empresarial que acompañó al mejor jugador del mundo.

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Su historia comenzó mucho antes de que Lionel alcanzara la fama. Jorge lo entrenaba cuando era apenas un niño en Grandoli y luego siguió de cerca sus pasos por las inferiores de Newell's. Siempre estuvo presente, aunque procuró mantenerse alejado de los flashes.

El punto de inflexión llegó cuando Lionel tenía 13 años y apareció la posibilidad de emigrar a Barcelona. Jorge tomó entonces un papel decisivo para negociar la llegada de su hijo al club catalán y garantizar las condiciones necesarias para que pudiera continuar con su tratamiento y desarrollar su carrera.

Jorge había sido operario metalúrgico de Acindar y trabajó durante años para sostener a su familia. Con el crecimiento de Lionel, transformó su experiencia en una tarea de representación que terminó convirtiéndose en una estructura profesional alrededor del futbolista.

Jorge Messi, el padre que siempre estuvo

A Jorge casi no se lo veía, pero siempre estuvo presente: en Newell's, en la prueba de River, en Barcelona, en PSG, en Inter Miami y también junto a la Selección Argentina.

Su principal objetivo fue proteger a Lionel de las presiones externas y permitirle concentrarse en el fútbol. Para eso, construyó un equipo que se ocupó de los negocios, la comunicación y las distintas propuestas comerciales que comenzaron a llegar a medida que la figura de Messi crecía.

Como explicó una persona que conoció de cerca a la familia: “Messi es una PyME familiar muy bien gestionada. Jorge no es empresario, pero ha hecho todo intuitivamente y lo ha hecho muy bien”.

Otra persona vinculada al entorno de la familia planteó una definición diferente: “¿Una empresa familiar? ¡No! Es una multinacional”.

El trabajo de Jorge permitió organizar una estructura que terminó vinculando a Messi con importantes marcas internacionales como Adidas, Hard Rock, Cirque du Soleil, Budweiser y Pepsi, entre otras.

El momento decisivo en Barcelona

La llegada a España no fue sencilla. Lionel tenía apenas 13 años y atravesó momentos de incertidumbre mientras se adaptaba a una nueva vida lejos de Rosario.

En ese contexto, Jorge se convirtió en su principal apoyo. El propio Lionel recordó aquella etapa años después: “Mi viejo estuvo siempre conmigo. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza. O él sin que lo vea, o que sin que piense que lo vea. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me pregunto: ¿qué querés hacer? ¿Quéres seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”.

La decisión de permanecer en Barcelona terminó siendo determinante para la carrera del futbolista.

Jorge también tuvo un rol central en las negociaciones con Newell's y Barcelona por el tratamiento hormonal que Lionel necesitaba. Más adelante, comenzó a asumir formalmente funciones de representante y tomó el control de distintas negociaciones relacionadas con la carrera de su hijo.

Un perfil bajo como sello

A medida que Lionel se transformaba en una estrella mundial, Jorge eligió mantenerse en segundo plano. Sus apariciones públicas fueron escasas y sus declaraciones, contadas.

“No es enigmático, es reservado. Él ya no es él. Jorge es Messi, entonces se cuida”, lo definió una persona con amplio recorrido en los medios.

Esa reserva también se reflejó en las negociaciones. Jorge intervino personalmente en momentos clave, como la salida de Barcelona, el paso de Lionel por PSG y su posterior llegada al Inter Miami.

Incluso en 2001, cuando la familia atravesaba dificultades económicas en Barcelona, le escribió al entonces presidente del club, Joan Gaspart. “Mi situación y la de mi familia es gravísima”, comenzaba aquella carta.

El representante detrás de los grandes contratos

Con el crecimiento deportivo y económico de Lionel, Jorge construyó una estructura destinada a proteger al futbolista y administrar las múltiples oportunidades comerciales que aparecían a su alrededor.

El periodista Guillem Balagué, quien conoció el entorno de la familia Messi, lo definió de manera contundente: “en un mundo donde el dinero transforma a las personas y las convierte en buscadores de oro, a mí Jorge Messi me parece de las personas más honestas que he conocido en el ambiente del fútbol. Eso no es habitual”.

Su participación también fue clave en distintos momentos vinculados con la Selección Argentina y en cuestiones relacionadas con la Fundación Messi.

De Barcelona a Miami

Uno de los últimos grandes movimientos en los que Jorge tuvo participación fue el desembarco de Lionel en Estados Unidos. Luego de la experiencia en París y de las dificultades para continuar en Barcelona, padre e hijo buscaron un escenario diferente.

Lionel explicó posteriormente que la decisión no estuvo vinculada exclusivamente al dinero: “si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia Saudita. La verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”.

Una relación marcada por la confianza

La relación entre Jorge y Lionel fue mucho más allá de la representación profesional. Fue una sociedad construida durante décadas, atravesada por momentos de incertidumbre, decisiones difíciles y grandes éxitos.

Jorge dejó Rosario, su trabajo y parte de su vida para acompañar a su hijo cuando todavía era un adolescente. Estuvo detrás de las principales decisiones de su carrera, pero siempre eligió mantenerse lejos del centro de la escena.

Lionel Messi y su padre Jorge

Quizás la mejor síntesis de ese vínculo la dejó el propio Balagué en la biografía de Lionel Messi: “son los dos discretos, igualmente reservados. Hechos con el mismo molde para tantas cosas”.

La historia de Jorge Messi queda así ligada de manera inseparable a la de su hijo: la de un padre que apostó por un sueño cuando todavía parecía lejano y que, durante décadas, trabajó en silencio para que Lionel pudiera convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.