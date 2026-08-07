Chiqui Tapia habló del futuro de Scaloni y Messi tras el Mundial 2026

En su primera entrevista tras la definición del Mundial 2026 , en la que la selección argentina perdió 1-0 frente a España en Nueva York , Chiqui Tapia habló con TyC Sports y se refirió a dos de los temas que más expectativa generan de cara al futuro del equipo nacional: la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador y el papel que tendrá Lionel Messi en la Albiceleste.

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Durante la entrevista, Claudio Tapia dejó en claro que su intención es que Lionel Scaloni continúe al frente de la selección argentina . “Mi plan A, B y C es Scaloni”, afirmó el presidente de la AFA. Sus declaraciones llegan luego de que el entrenador sembrara incertidumbre sobre su futuro tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 , cuando manifestó que respetará su vínculo contractual con la Albiceleste hasta diciembre .

“ Yo quiero que siga. Todos queremos que siga . Soy un tipo agradecido, vamos a dejar que él medite y tome la decisión que crea que es la correcta. Yo no puedo tener al Gringo encadenado si piensa que no puede tener alguna proyección superadora. Aunque nos duela. Pero es mi plan A, B y C ”, afirmó.

Además, el dirigente se pronunció sobre el porvenir de Lionel Messi con la selección argentina , luego de que el capitán confirmara que la Copa del Mundo 2026 sería la última que disputaría a lo largo de su carrera profesional. “ Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo . Fue un gran Mundial de Leo y lo disfruté en cada minuto. Fue el abanderado del grupo y a la cabeza de un grupo que de cinco finales ganó cuatro. Fue el mejor jugador de la Copa del Mundo”, comentó.

El presidente de la AFA detalló que “es una decisión de él (Messi) y tiene que sentir ganas. En 2022 él no sabía si iba a llegar a 2026. Él dijo ‘partido a partido’ y creo que vimos ahora su mejor versión. Quiero que tome la decisión que sea correcta. Por ejemplo, Fideo (Di María) dejó la Selección y por lo que hizo en el fútbol argentino estaba para jugar el Mundial. A veces le dije en joda ‘vos te apuraste’ y me dijo ‘estaba lleno y era mi momento’”. Y terminó con una reflexión propia acerca del capitán argentino: “Me quedo con cada abrazo porque es personal que es el afecto y relación que mantenemos”.

Chiqui Tapia y la polémica por la bandera de Malvinas

En otro tramo de la entrevista, Claudio Tapia también se refirió a la polémica generada por la bandera de las Islas Malvinas exhibida tras la victoria de la selección argentina frente a Inglaterra durante el Mundial 2026. El hecho forma parte de los aspectos que actualmente analiza la FIFA dentro de la investigación iniciada contra el combinado nacional. Al respecto, el presidente de la AFA sostuvo: “Habíamos leído algunas manifestaciones públicas de que no se podría ingresar nada. Esto fue algo de la gente. Después te enteras y sabemos quiénes fueron los pibes, que eran del Fuerte Apache y conocen a alguno del plantel. Nunca se preparó nada. Tampoco hubo ninguna de parte de FIFA, hasta ahora que llegó el expediente, un llamado de atención. Al contrario, nobleza obliga, no pasó nada. Si la gente te expresa con esa bandera, vos que hubieras hecho: ‘¿La dejás en el piso o la levantás?’. Yo también la levanto, somos argentinos y estamos orgullosos”.

En ese contexto, Claudio Tapia también destacó la relevancia del triunfo frente a Inglaterra y sostuvo que, por todo lo que representó, puede ubicarse a la altura de la consagración conseguida por la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Al respecto, expresó: “Por mis sensaciones personales, se puede medir como la final con Qatar, uno sentía la presión. Si te ponés a pensar, en un Mundial de ocho partidos, el siete fue con Inglaterra. Si hubiera sido uno con menos selecciones, hubiéramos sido campeones contra Inglaterra. Por emoción representa muchísimo. Levantar la Copa del Mundo es superador, no tengo dudas, pero por las cargas emocionales y la responsabilidad que tenía la Selección y Leo, fue como ganar la Copa del Mundo”.

El balance de Chiqui Tapia sobre el Mundial de Argentina

Al hacer un balance de la actuación de la selección argentina en el Mundial 2026, Claudio Tapia se mostró conforme con el desempeño del equipo, pese a la derrota en la final frente a España. El presidente de la AFA sostuvo que se cumplieron los objetivos planteados desde el inicio del certamen y destacó el recorrido realizado por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Selección Argentina (Foto Conmebol).

“Íbamos con la convicción de jugar los ocho partidos. Se cumplió el objetivo”, afirmó Tapia, quien además reconoció que la ilusión era conseguir el bicampeonato del mundo. “Queríamos ser bicampeones. Te veías que podías salir campeón del mundo”, agregó.

El dirigente también valoró el ciclo encabezado por Scaloni, al remarcar que el seleccionado alcanzó cinco finales y conquistó cuatro títulos, una trayectoria que, a su entender, consolidó una etapa histórica. En ese sentido, definió al actual combinado nacional como “la mejor selección de todos los tiempos”.

Al recordar el cruce frente a Inglaterra en el Mundial 2026, Claudio Tapia admitió que fue el encuentro que más carga emocional le generó durante toda la competencia. El presidente de la AFA reveló que, incluso antes de partir rumbo al estadio, sintió una tensión especial por todo lo que representaba ese enfrentamiento.

“No era miedo, era la sensación de que era un partido con más cargas emocionales”, explicó Tapia, quien contó que fue Gerónimo Rulli quien intentó transmitirle tranquilidad en los instantes previos al encuentro.

Para el dirigente, el compromiso trascendía lo deportivo. En ese sentido, sostuvo que tanto el plantel como el cuerpo técnico sentían una enorme responsabilidad por responder a las expectativas de los hinchas argentinos. “La responsabilidad de no fallarles a los argentinos era superior”, afirmó.

Tapia también aseguró que, desde mucho antes del cruce, la gente había instalado la idea de que Inglaterra era el rival al que había que derrotar. Además, ubicó ese partido entre los más significativos del torneo, junto con los enfrentamientos ante Cabo Verde y Egipto, y concluyó que en ningún momento sintió que la Selección fuera a quedarse con la derrota.

El presidente de AFA habló sobre las teorías conspirativas

Consultado sobre las distintas teorías conspirativas que circularon durante el Mundial 2026, Claudio Tapia rechazó esas versiones y aseguró que la selección argentina fue blanco de cuestionamientos a lo largo de toda la competencia.

El presidente de la AFA sostuvo que le genera indignación que, en cada partido, surgieran rumores o intentos de instalar situaciones negativas alrededor del equipo. “Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la Selección siga ganando títulos”, afirmó.

Tapia también consideró que muchas de esas versiones buscaron afectar la estabilidad del plantel y remarcó que las críticas no deberían trasladarse al combinado nacional. “Si tenés un problema con Claudio Tapia, agarrátela conmigo. Pero la Selección es de todos”, expresó.

Además, destacó el impacto que, a su entender, tuvo el triunfo frente a Inglaterra, al señalar que el partido volvió a poner la cuestión de las Islas Malvinas en el centro de la escena internacional. Según sostuvo, el encuentro permitió reinstalar el tema en la agenda pública y diplomática de numerosos países, además de representar un reconocimiento simbólico para los excombatientes argentinos.

Al referirse a su participación en el exitoso ciclo de la selección argentina, Claudio Tapia consideró que su principal aporte fue la elección de quienes quedaron al frente del proyecto deportivo. “El acierto mío fue haber sabido quién tenía que conducir la Selección”, sostuvo, aunque enseguida aclaró que el mérito de los resultados pertenece al plantel y al cuerpo técnico: “Después, es todo de los jugadores y del cuerpo técnico; yo no juego”.

El vínculo de AFA con los clubes argentinos

Por otra parte, el presidente de la AFA también habló de su vínculo institucional con los principales clubes del país y aseguró que mantiene una relación fluida con sus dirigentes. En ese sentido, reveló que con Juan Román Riquelme el contacto es frecuente y que durante el Mundial 2026 también estuvo en comunicación permanente con representantes de River Plate, especialmente con Ignacio Villarroel.

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Además, explicó que, si bien hace un tiempo que no conversa con Stefano Di Carlo, su relación con las autoridades del club de Núñez sigue siendo normal. “Llevo una relación normal con todos los presidentes del fútbol argentino”, concluyó.

Consultado por el título otorgado a Rosario Central como ganador de la tabla anual, Claudio Tapia defendió la decisión y aseguró que la medida fue consensuada previamente con los dirigentes de los clubes. El presidente de la AFA remarcó que la determinación no respondió a una resolución individual, sino que fue debatida y aprobada en los órganos correspondientes. “No me arrepiento porque es justo y porque lo habíamos hablado con los dirigentes”, afirmó.

En esa línea, explicó que tanto las reuniones de la Liga Profesional como las del Comité Ejecutivo quedan registradas, justamente para dejar constancia de los acuerdos alcanzados. Además, sostuvo que todos los representantes tienen la posibilidad de expresar sus diferencias antes de cada votación.

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Para Tapia, reconocer con un título al equipo que sumó la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada resulta una decisión lógica. “Es justo que el que más puntos sacó en la tabla tenga un título”, concluyó.

Al ser consultado por los cuestionamientos de dirigentes como Diego Milito (Racing) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata), Claudio Tapia evitó entrar en discusiones particulares y aseguró que entiende la postura de cada presidente, aunque cuestionó que algunos critiquen decisiones tomadas dentro de los espacios institucionales.

“Cada presidente defiende un arco todos los fines de semana. Me puede gustar o no, pero los entiendo”, expresó el titular de la AFA, quien de todos modos remarcó que las diferencias deberían plantearse dentro de las reuniones dirigenciales y no luego de haber participado en las votaciones.

En ese sentido, Tapia sostuvo que no es correcto que un dirigente que representa a una institución acompañe una decisión y posteriormente sea cuestionado públicamente por integrantes del mismo club. “Si un club está representado por un dirigente que levanta la mano, no salgas atrás a criticar o descalificar a tu dirigente”, afirmó.

Además, destacó que su función al frente de la AFA es asistir a todas las instituciones por igual y reveló que mantiene contacto con dirigentes de distintos clubes para resolver situaciones administrativas o económicas. “Mi obligación es gestionar para todos”, concluyó.

En otro tramo de la entrevista, Claudio Tapia destacó el valor del fútbol argentino y defendió la identidad propia de la competencia nacional. Para el presidente de la AFA, el estilo y la mentalidad de los futbolistas formados en el país explican por qué jugadores argentinos son buscados por clubes de todo el mundo.

“La única liga que me gusta es la Argentina. Me gusta la mía porque somos diferentes”, afirmó Tapia, quien remarcó que la cultura competitiva comienza desde las etapas más tempranas. “Desde chico jugábamos por algo: en el patio de la escuela, en la plaza, en un club o en la calle”, agregó.

Además, sostuvo que esa actitud ganadora es una característica distintiva de los futbolistas argentinos y una de las razones por las que el país continúa exportando talentos. “Nosotros no queremos perder ni a la bolita. Nacimos para esto”, expresó, antes de concluir: “Para mí, el mejor fútbol del mundo es el nuestro”.

El formato de 30 equipos

Al ser consultado por el formato del campeonato argentino con 30 equipos y las críticas que recibe ese modelo, Claudio Tapia defendió la estructura actual y aseguró que la decisión responde a una elección realizada por los propios dirigentes del fútbol argentino.

El presidente de la AFA reconoció que un torneo con menos participantes también podría ser una alternativa, aunque remarcó que el fútbol internacional atraviesa un proceso de expansión en sus competencias. “Si me preguntan si podría ser mejor con 20 equipos, podría ser, quizá”, admitió.

Sin embargo, Tapia sostuvo que el crecimiento en la cantidad de participantes también se observa en los principales torneos del mundo, como el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo. “El mundo también está cambiando”, explicó, antes de remarcar que los formatos con más equipos son una tendencia global.

Finalmente, aclaró que la conformación actual de la competencia no es una imposición personal, sino el resultado de una decisión institucional. “De acuerdo a lo que votan y eligen los dirigentes del fútbol argentino, tenemos un torneo de 30 equipos”, afirmó.

Chiqui Tapia y el Mundial 2030

En relación con la organización del Mundial 2030, Claudio Tapia destacó el trabajo realizado para que la Argentina tenga un rol protagónico en la edición centenaria de la Copa del Mundo y aseguró que el objetivo es que el país pueda albergar una fase completa del torneo.

El presidente de la AFA remarcó que la designación de sedes sudamericanas representa una reivindicación histórica, al cumplirse 100 años del primer Mundial disputado en Uruguay en 1930. “Hemos logrado algo importantísimo, que fue reivindicar la historia: que el Mundial de 2030 sea homenajeado como se debe”, afirmó.

Además, Tapia explicó que la intención es avanzar para que la selección argentina y el país tengan una participación más amplia en la organización del certamen, sin representar un gasto para el Estado. “Estamos trabajando para tener una fase completa, con cero costos para el Estado”, sostuvo.

En ese sentido, el dirigente aseguró que la cercanía geográfica con otros países de la región y la posibilidad de aprovechar la infraestructura existente son factores que pueden favorecer esa candidatura. “Si pensamos que podemos hacer una fase completa en 2030 en nuestro país, a mí me gustaría estar”, expresó Tapia, quien también manifestó su deseo de continuar al frente de la AFA durante ese Mundial.