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6 de agosto de 2026 - 17:16
Deportes.

La historia del crack jujeño que juega al fútbol en España: "Siempre tuve intacto el sueño"

Valentín Solís Daje tiene 19 años, dejó la provincia para buscar una oportunidad y terminó fichado por el Club Deportivo Leganés.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Valentín Daje.

Valentín Daje.

Valentín Daje, el jujeño que cumple su sueño de jugar al fútbol en España.

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Antes de dar el salto, jugó en General Belgrano por la Liga Jujeña de Fútbol. Desde hacía tiempo quería salir de la provincia y probar suerte en otro país, aunque el destino inicial no era Madrid.

Desde el año pasado tenía ganas de irme de Jujuy y de Argentina para poder jugar al fútbol, hacer lo que siempre quise y lo que siempre me gustó”, contó en diálogo con Canal 4.

Valentín Daje, el jujeño que cumple su sueño de jugar al fútbol en España.

Valentín Daje, el jujeño que cumple su sueño de jugar al fútbol en España.

Una escala que le cambió la vida

Valentín había organizado su viaje para buscar oportunidades en Alemania. Su tía lo ayudó con los pasajes y el itinerario incluía una escala de una o dos semanas en España. Durante esos días decidió enviar videos y su currículum a distintos contactos.

Así llegó hasta Juan Pablo y Andrés, dos representantes vinculados al Leganés, quienes consiguieron que realizara una prueba en el club.

Durante dos semanas tuvo que demostrar que estaba preparado para competir dentro de una estructura del fútbol europeo. En los últimos días llegó la noticia que esperaba: había sido elegido para integrar el plantel durante la nueva temporada.

Siempre fue mi sueño de chico jugar al fútbol y llegar a Europa. Nunca me imaginé estar en Madrid y tener esta oportunidad en un club como Leganés”, expresó.

Otro fútbol y una nueva posición

Valentín Daje, el jujeño que cumple su sueño de jugar al fútbol en España.

Valentín Daje, el jujeño que cumple su sueño de jugar al fútbol en España.

El joven reconoció que encontró grandes diferencias entre el fútbol argentino y el español. Según explicó, en Europa existe mayor espacio para la técnica, la circulación de la pelota y el juego asociado.

Parece otro deporte. Acá se siente mucho más el buen juego de pies y se permite jugar más”, señaló.

En Jujuy se desempeñaba como enganche o volante, pero desde su llegada a España comenzó a jugar como mediocampista central. Allí llaman “seis” a la posición que en Argentina se conoce como “cinco”.

El cambio lo favoreció: “Me siento mucho más cómodo porque tengo más la pelota y puedo demostrar más”.

También destacó que la adaptación fue más rápida gracias al vínculo con sus nuevos compañeros, quienes lo ayudaron a sentirse acompañado lejos de su casa.

El apoyo de su familia

Durante la entrevista, Valentín recordó a las personas que hicieron posible el viaje y que continúan acompañándolo desde Jujuy.

Sin mi tía Luz yo hoy no estaría acá. También quiero saludar a mi abuela, que siempre está apoyándome y conmigo”, manifestó.

La distancia, el cambio de país y las exigencias deportivas forman parte de una nueva etapa. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo que sostenía cuando jugaba en las canchas jujeñas: vivir del fútbol y llegar lo más lejos posible.

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