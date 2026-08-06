River cerró un refuerzo de lujo: Thiago Almada vuelve al fútbol argentino

River Plate y el Atlético de Madrid llegaron en las últimas horas a un entendimiento inicial para concretar la incorporación de Thiago Almada , en una negociación que se perfila como uno de los pases más importantes del mercado sudamericano de 2026 .

Deportes River avanza en el mercado: cerró un refuerzo y acordó la salida de un apartado

De acuerdo con lo informado a la prensa, el acuerdo se realizaría por una cifra cercana a los 20 millones de dólares a cambio del 50% de los derechos económicos del volante argentino, quien volverá a jugar en el fútbol nacional luego de su experiencia en el continente europeo.

Según detallaron el medio español Marca y el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano , el acuerdo entre las instituciones quedó definido en las últimas horas. El vínculo que firmará el futbolista tendrá una duración de tres años y medio , con vigencia hasta fines de 2030 .

La operación, que se convertiría en la transferencia más costosa de la historia del fútbol argentino , comenzó a tomar forma días atrás a partir de las conversaciones entre la dirigencia de River Plate , liderada por Stefano Di Carlo , y los representantes del conjunto español.

Los dos clubes consiguieron resolver las cuestiones finales del acuerdo y la operación quedó a la espera de la documentación oficial y de los exámenes médicos de rigor que deberá completar el futbolista.

De esta forma, Thiago Almada dejará momentáneamente su descanso en Ibiza para trasladarse a Buenos Aires, donde en las próximas horas avanzará con los pasos formales para convertirse en nuevo jugador del equipo de Núñez.

Una inversión histórica para reforzar el plantel

La operación contempla la compra de la mitad de los derechos económicos del futbolista por un valor histórico para la entidad argentina, una cifra que quedará por encima de los desembolsos efectuados anteriormente en pases como los de Ángel Correa y Lucas Pratto.

La llegada de Thiago Almada forma parte de una estrategia de River Plate para potenciar su equipo en la segunda parte del año, con la mira puesta en la disputa del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Con la incorporación de Thiago Almada, River Plate sumará a su plantel a su novena incorporación durante la actual ventana de transferencias.

En la última temporada, el ex futbolista de Vélez Sarsfield vistió la camiseta del Atlético de Madrid en 40 encuentros oficiales, aunque apenas fue elegido como titular en 18 partidos. En ese lapso convirtió cuatro tantos y aportó dos asistencias, pero no consiguió afianzarse como una alternativa indiscutida dentro del equipo dirigido desde Madrid.

El ambicioso proyecto de River: jerarquía y experiencia internacional

La llegada de Thiago Almada se produce en medio de una intensa actividad de River Plate dentro del actual mercado de pases. En los últimos días, la institución de Núñez había confirmado las incorporaciones de Tobías Andrada, procedente de Vélez Sarsfield, además de los arribos de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, dos integrantes del plantel campeón del mundo con la selección argentina.

Por Andrada, el club desembolsó seis millones de dólares a cambio del 70% de sus derechos económicos, mientras que la llegada de Correa desde Tigres de México demandó una inversión de 15 millones de dólares.

Dentro del mismo período de incorporaciones, River Plate también concretó los arribos de los futbolistas uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, además de repatriar a Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, quienes volverán a vestir la camiseta del conjunto de Núñez.

Antes de la llegada de Thiago Almada, la última incorporación anunciada había sido la del defensor Francisco Ortega, proveniente del Olympiakos de Grecia. El desembarco del mediocampista ofensivo reafirma la intención del club de sumar futbolistas con experiencia en el exterior y capacidad de crecimiento, como parte del proyecto deportivo encabezado por Eduardo Coudet.

El volante ofensivo, de 25 años, integró el grupo de futbolistas de la selección argentina que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y también formó parte del plantel que alcanzó la definición del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Su retorno al fútbol argentino se concreta después de dos temporadas compitiendo en el continente europeo y luego de rechazar distintas propuestas, entre ellas una del Flamengo de Brasil.

Un campeón del mundo que vuelve al país para liderar

En su nueva etapa en River Plate, Thiago Almada compartirá plantel con varios futbolistas que también integraron la histórica consagración mundialista de la selección argentina, entre ellos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Ángel Correa, estos últimos incorporados recientemente por la institución de Núñez.

Cabe recordar que Franco Armani puso fin a su vínculo contractual con el club para regresar a Atlético Nacional de Colombia, mientras que Germán Pezzella permanece fuera de consideración a la espera de resolver cuál será su próximo destino.

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, ya había advertido semanas atrás sobre las dificultades que implicaba concretar la llegada de Thiago Almada. El pasado 1° de junio, en una entrevista con ESPN, había señalado que el objetivo principal era conformar un equipo competitivo y que la institución haría todos los esfuerzos posibles para lograrlo.

“Lo de Thiago es algo muy complejo porque es un monto muy grande. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador”, había expresado el dirigente.

Finalmente, River Plate logró imponerse en la disputa por la incorporación de “Guayo” y concretó la llegada de un futbolista que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores con Botafogo, además de contar con experiencias en clubes como el Olympique de Lyon y el Atlanta United de la MLS.

Con este refuerzo, Eduardo Coudet suma una alternativa de jerarquía para intentar cambiar el rumbo de un comienzo de semestre complicado, marcado por la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi y un arranque adverso en el Torneo Clausura, donde acumuló tres caídas en sus primeras tres presentaciones ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central.