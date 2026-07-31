Sudamericana: fixture de octavos, fechas y horarios de los partidos de Boca y River. 

La CONMEBOL confirmó los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego de la definición de los playoffs, quedaron establecidos los cruces de ida y vuelta de la próxima instancia del certamen continental.

Luego de la definición de los playoffs, quedaron establecidos los cruces de ida y vuelta de la próxima instancia del certamen continental, con partidos programados entre el 11 y el 20 de agosto .

El Xeneize, que sufrió más de la cuenta ante O'Higgins en Chile y logró la clasificación tras imponerse en la definición por penales , ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca se enfrentará con Recoleta de Paraguay en una serie que comenzará en La Bombonera y se definirá en territorio paraguayo.

El partido de ida se disputará el 11 de agosto , desde las 19, en el estadio Alberto J. Armando . La revancha será una semana más tarde , el 18 de agosto, en el mismo horario, en Asunción, con el estadio Defensores del Chaco como escenario.

Por su parte, el Millonario llegó a los octavos de final luego de finalizar como líder de su grupo y ahora tendrá como rival a Independiente Santa Fe de Colombia. River deberá comenzar la serie como visitante, en un duelo que marcará su regreso a la competencia internacional en busca de seguir avanzando.

El encuentro de ida se disputará el 12 de agosto, desde las 21.30, en Bogotá. La revancha será una semana después, el 19 de agosto, en el mismo horario, con el estadio Monumental como escenario para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En caso de que ambos logren superar sus respectivas series, Boca y River podrían cruzarse recién en las semifinales de la Sudamericana. El cuadro del torneo dejó al Xeneize y al Millonario por el mismo lado, por lo que un posible duelo entre los dos grandes del fútbol argentino solo podría darse en una instancia decisiva.

El otro equipo argentino que quiere seguir haciendo historia

Del otro lado de la llave aparece Tigre, el otro representante argentino que continúa en carrera. El conjunto de Victoria, que eliminó a Nacional de Uruguay en los playoffs, se medirá en los octavos de final ante Montevideo City Torque.

Con varios equipos en busca del título continental, la Sudamericana entra en su etapa definitoria y los clubes argentinos ya conocen el camino que deberán recorrer para intentar llegar hasta las últimas instancias del certamen.