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31 de julio de 2026 - 10:26
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Jujuy será sede este sábado de un encuentro interprovincial de rugby

Jujuy vivirá el encuentro interprovincial de rugby este sábado 1 de agosto. Conocé todos los detalles del evento.

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Suri Rugby

Suri Rugby

Jujuy será sede este sábado 1 de agosto de un encuentro interprovincial de rugby que reunirá a seleccionados juveniles y equipos femeninos. La actividad se realizará en el predio de Gimnasia de Jujuy, en FASTA de Río Blanco.

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Encuentro interprovincial de rugby en Jujuy

El principal atractivo de la jornada será el cruce entre los seleccionados M16 de Jujuy y Salta, en el marco del trabajo de preparación que vienen realizando los juveniles de la provincia. La jornada comenzará con el partido entre el seleccionado M16 de Jujuy y la Selección M16 de Salta, previsto desde las 12 hasta las 14 horas aproximadamente.

Más tarde se disputarán tres partidos de rugby femenino, con la participación de San José de San Pedro, El Sauzal de La Mendieta y Suri de San Salvador de Jujuy. Los encuentros están programados entre las 15 y las 16.

Cronograma de partidos

  • PS 16.30 hs: San José vs Gimnasia de Jujuy
  • Juveniles M16 12 hs: Seleccionado de Jujuy vs Seleccionado de Salta

Femenino anual clasificatorio

  • 15 horas: San José - Sauzal - Suri RC

M17: Jockey Club vs Suri

Cómo trabajan los seleccionados de Jujuy

Martín Buitrago, presidente de la Unión Jujeña de Rugby, explicó que los seleccionados provinciales vienen desarrollando una preparación sostenida, especialmente en la categoría menores de 16 años.

“Venimos trabajando con la convocatoria con uno de los seleccionados de la provincia que es el de menores de 16 años que vienen entrenando y preparándose desde principios de julio para la competencia que tendrán en octubre, hay que esperar el tiempo para ver si se logra clasificar”.

Además, señaló que el trabajo no se limita al M16, sino que también alcanza a otras categorías. También lo hacen los menores de 17 años y los mayores, que tienen una competencia en Paraná.

Preparación con más tiempo de antelación

Buitrago remarcó que este año decidieron iniciar el proceso con mayor anticipación para que los equipos lleguen mejor preparados a sus compromisos.

“Venimos trabajando fuerte, este año decidimos trabajar con mucho tiempo de antelación para que los seleccionados estén listos para que lleguen bien a los encuentros, sin interferir con los entrenamientos que tienen en sus respectivos clubes”.

El crecimiento del rugby en la provincia

El referente también analizó el presente del rugby jujeño y marcó una dificultad que atraviesa la disciplina por la salida de jugadores jóvenes hacia otras provincias.

“El nivel del rugby en Jujuy viene creciendo, de a poco, porque tenemos un éxodo de los chicos que se van a estudiar afuera. Nuestro grupo etario es de 18 a 23 años que no tenemos muchos jugadores porque emigran a otras provincias a estudiar y juegan en Salta, Tucumán o Córdoba, lo que termina siendo un prejuicio para nosotros al no contar con ellos”.

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