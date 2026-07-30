viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de julio de 2026 - 23:40
Fútbol.

Copa Sudamericana: Boca Juniors le ganó a O'Higgins por penales y pasó a octavos

El Xeneize cayó en su visita al conjunto chileno por la mínima, por eso fueron a penales y desde los doce pasos logró avanzar.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Boca Juniors derrotó a OHiggins por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors derrotó a OHiggins por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Lee además
Ganó Boca
Deportes.

Boca Juniors le ganó 1 a 0 a O'Higgins por Copa Sudamericana
Boca perdió con Riestra.
Liga Profesional.

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

El Xeneize había llegado con la ventaja obtenida en la ida, donde se impuso 1 a 0, pero el conjunto chileno igualó la serie a los 72 minutos gracias al gol de Francisco González, quien definió de zurda dentro del área para vencer al arquero xeneize.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Con el empate global, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena fueron más efectivos y se quedaron con la serie por 4 a 3, asegurando su lugar entre los 16 mejores del certamen continental.

En los octavos de final, Boca enfrentará a Recoleta de Paraguay en busca de un lugar en los cuartos de final.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors le ganó 1 a 0 a O'Higgins por Copa Sudamericana

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

Se enfrentan Newell`s y Boca Juniors por la fecha 3

Boca recibe a O'Higgins por la Copa Sudamericana: hora y posibles formaciones

Gimnastas jujeños se destacaron en la Copa Nacional de Trampolín

Lo que se lee ahora
El TurismoPista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público video
Deportes.

El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

Por  Claudio Serra

Las más leídas

A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Lautaro Flores - Joven asesinado
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

Matías Jurado: pruebas, penal y camino al juicio video
Jujuy.

Matías Jurado: pruebas, avances y su día a día en el penal a la espera del juicio

En Bolivia detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera con Jujuy
Jujuy.

Detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera Jujuy - Villazón

Qué reveló laautopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke
Policiales.

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel