Copa Sudamericana: Boca Juniors le ganó a O'Higgins por penales y pasó a octavos

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana. Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse por 4 a 3 en la definición por penales frente a O'Higgins de Chile, luego de caer 1 a 0 en el tiempo reglamentario.

El Xeneize había llegado con la ventaja obtenida en la ida, donde se impuso 1 a 0, pero el conjunto chileno igualó la serie a los 72 minutos gracias al gol de Francisco González, quien definió de zurda dentro del área para vencer al arquero xeneize.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana. Con el empate global, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena fueron más efectivos y se quedaron con la serie por 4 a 3, asegurando su lugar entre los 16 mejores del certamen continental.

En los octavos de final, Boca enfrentará a Recoleta de Paraguay en busca de un lugar en los cuartos de final.

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