Se enfrentan Newell`s y Boca Juniors por la fecha 3

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El próximo domingo 2 de agosto, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Boca Juniors enfrenta a Newell`s en el Coloso del Parque, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura.

Así llegan Newell`s y Boca Juniors Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s viene de empatar ante Independiente por -.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Dep. Riestra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Boca Juniors se quedó con la victoria por 2 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Boca Juniors: 2 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Estudiantes: 5 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Boca Juniors, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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