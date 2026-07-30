jueves 30 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de julio de 2026 - 12:50
Liga Profesional

River Plate recibirá a Rosario Central por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo River Plate vs Rosario Central, que se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 2 de agosto a las 19:15 (hora Argentina). Nicolás Ramírez será el árbitro del partido.

+ Seguir en
River Plate recibirá a Rosario Central por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura se jugará el próximo domingo 2 de agosto a las 19:15 (hora Argentina).

Lee además
por la fecha 3, lanus recibira a instituto

Por la fecha 3, Lanús recibirá a Instituto
se enfrentan newell`s y boca juniors por la fecha 3

Se enfrentan Newell`s y Boca Juniors por la fecha 3

Así llegan River Plate y Rosario Central

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Gimnasia.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Racing Club..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de mayo, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Rosario Central, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la fecha 3, Lanús recibirá a Instituto

Se enfrentan Newell`s y Boca Juniors por la fecha 3

Por la fecha 3 se enfrentarán Dep. Riestra y Barracas Central

Aldosivi se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 3

Por la fecha 3 se enfrentarán Racing Club y Tigre

Lo que se lee ahora
la uefa anuncio que sus selecciones no participaran en torneos de la fifa
Deportes.

La UEFA anunció que sus selecciones no participarán en torneos de la FIFA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca
Jujuy.

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca

A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Luego de dos años juntos, se separaron la Joaqui y Luck Ra.
Espectáculos.

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y contó por qué terminó la relación

Elección Paje 10 (foto archivo).
Jujuy.

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos de Jujuy rechazanlos cambios video
Jujuy.

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos jujeños rechazan el proyecto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel