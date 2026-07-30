River Plate recibirá a Rosario Central por la fecha 3

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El duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura se jugará el próximo domingo 2 de agosto a las 19:15 (hora Argentina).

Así llegan River Plate y Rosario Central Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Gimnasia.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Racing Club..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de mayo, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario River Plate y Rosario Central, según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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