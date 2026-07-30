Por la fecha 3 se enfrentarán Dep. Riestra y Barracas Central

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Barracas Central y Dep. Riestra se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo domingo 2 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Clausura.

Así llegan Dep. Riestra y Barracas Central Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura Dep. Riestra viene de caer por 1 a 2 frente a Defensa y Justicia.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central viene de un triunfo 1 a 0 frente a Aldosivi.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 1. Darío Herrera fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra y Barracas Central, según país Argentina: 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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