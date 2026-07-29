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29 de julio de 2026 - 18:45
Jujuy.

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo

La propuesta se incorporará este año a la agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La próxima semana se conocerán todos los detalles de la convocatoria.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Elección Paje 10 (foto archivo).

Elección Paje 10 (foto archivo).

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) sumará una actividad inédita: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo. El encuentro se desarrollará el viernes 28 de agosto, de 17 a 20.30, en las instalaciones del Ente Autárquico Permanente.

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Es la primera vez que se realiza y queremos hacer una linda convocatoria”, afirmó el presidente del organismo, Leandro Morales, en diálogo con Canal 4.

De acuerdo con la información adelantada por Morales, la convocatoria no tendrá límite de edad, aunque todavía resta conocer el mecanismo de inscripción, las condiciones de participación y la modalidad que tendrá la elección.

Las autoridades del Ente anticiparon que esos detalles serán comunicados oficialmente durante la próxima semana.

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera

El Ente Autárquico Permanente habilitó las inscripciones para participar del desfile Bienvenida Primavera 2026, una de las actividades previstas dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La convocatoria estará abierta del 3 al 7 de agosto.

Para realizar la inscripción, se debe presentar una nota en formato papel dirigida al presidente del EAP, Leandro Morales. La recepción de notas será desde el 3 al 7 de agosto.

FNE: Desfile Bienvenida Primavera (foto archivo).

FNE: Desfile Bienvenida Primavera (foto archivo).

Las inscripciones se recibirán en las oficinas del Ente Autárquico Permanente. La sede está ubicada en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití s/n, en el edificio de ex Infinito por Descubrir.

Horarios de atención

Las notas podrán presentarse en los siguientes horarios:

  • De 9 a 13 horas.
  • De 16 a 20 horas.

FNE Bienvenida Primavera

Cronograma de la FNE 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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