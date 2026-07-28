FNE 2026: Úrsula Ricci, representante del CHE IL dijo "Lo primero que hice fue buscar a mi abuela"

Úrsula Ricci, representante del CHE-IL, visitó a "Todo Se Ve", contó cómo vivió su elección de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y reconoció que escuchar su nombre la tomó por sorpresa. Entre abrazos y festejos, su primera reacción fue buscar entre el público a una persona muy especial: su abuela, quien estuvo presente durante todo el proceso.

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La representante aseguró que no esperaba ser elegida y que el momento en el que anunciaron su nombre fue impactante.

“La verdad fue shockeante porque no me lo esperaba. Cuando dijeron mi nombre, todas me miraron y me abrazaron. Fue súper emocionante”, relató.

En medio de la celebración, Úrsula dirigió su mirada hacia el público para encontrar a su abuela. “Lo primero que hice fue verla. Estaba chocha entre el público y fue una experiencia muy linda ”, recordó.

Su abuela también tuvo un papel fundamental durante los preparativos para la elección, especialmente al momento de elegir su vestuario.

“Ella fue la que me acompañó a elegir el vestido y estuvo en todo momento. Me ayudó muchísimo porque el vestido, la verdad, fue un sueño”, expresó.

Una experiencia compartida con las demás representantes

Úrsula también destacó el buen ambiente que se vive durante los ensayos junto a las jóvenes que participan de las actividades de la capital.

“Los ensayos son súper divertidos. Con las chicas nos matamos de risa y es una experiencia única. Son muy buenas y amigables”, afirmó.

Úrsula Ricci fue la elegida por el Colegio Che-il

Para la joven, estos encuentros no solamente sirven como preparación, sino que también permiten generar nuevos vínculos y disfrutar de una de las etapas más importantes de la experiencia estudiantil.

El trabajo en el canchón y el aprendizaje con la electricidad

Con la llegada de septiembre cada vez más cerca, los estudiantes del CHE-IL avanzan con la construcción de su carroza. Úrsula forma parte del equipo encargado de la electricidad, un área que representó un nuevo desafío para ella.

“Estamos bastante avanzados y es muy divertido ir al canchón. Estoy en la parte de electricidad y no sé mucho, entonces a veces se quema un poquito alguna cosa, pero sale y vas aprendiendo”, contó entre risas.

Además, valoró el acompañamiento de los estudiantes y docentes con mayor experiencia. “Hay chicos y profesores encargados que te van enseñando todo. Eso es muy bueno”, señaló.

Su reflexión sobre las redes sociales y el bullying

Durante la entrevista, Úrsula reconoció que utiliza frecuentemente las redes sociales y que, después de la elección, ingresó a leer las reacciones de los usuarios.

“Cuando salí, obviamente me metí a los comentarios. Muchos fueron bastante buenos, pero creo que a muchas chicas les importa lo que se escribe y estaría bueno que esos comentarios negativos no se hagan”, sostuvo.

La representante advirtió que las críticas pueden generar inseguridades y afectar emocionalmente a quienes participan de las elecciones estudiantiles.

“Muchas chicas se pueden sentir mal o inseguras por culpa de un tercero. Hay que tener en cuenta que somos chicas de 15 o 16 años y que no hicimos nada para merecer esos comentarios”, remarcó.