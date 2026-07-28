Gimnasia de Jujuy suma un mediocampista al equipo: quién es

Hernán Pellerano - Entrenador Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy incorporó a Valentino Arro como una apuesta dentro del equipo dirigido por Hernán Pellerano. El mediocampista tiene 21 años y llega al Lobo después de su paso por Atlético Rafaela e Instituto de Córdoba.

Quién es Valentino Arro, el refuerzo de Gimnasia de Jujuy Valentino Arro es oriundo de Ticino, provincia de Córdoba. El mediocampista fue formado en la cantera de Instituto de Córdoba y su último club fue Atlético Rafaela. Según pudo conocer TodoJujuy.com se trata de una apuesta de la institución jujeña para darle ruedo ya que llega en condición libre y por su corta edad.

En Atlético Rafaela estuvo una sola temporada y disputó un solo partido. Antes, en Instituto de Córdoba, jugó durante dos temporadas, con 47 encuentros y un gol marcado. Sus mejores actuaciones fueron en el Torneo Proyección, ante Godoy Cruz, Ferro y San Lorenzo.

Los dos nombres que se sumaron a Gimnasia de Jujuy Arro es el segundo nombre que se suma a Gimnasia de Jujuy en este mercado de pases. Su llegada se incorpora a la de Agustín Alonso, quien había sido anunciado semanas atrás como la primera incorporación del Lobo luego de la salida de Axel Pinto.

Alonso es extremo y llegó procedente de Platense. Todavía no hizo su debut con la camiseta albiceleste, aunque el último fin de semana integró la lista de concentrados para enfrentar a Güemes de Santiago del Estero.

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