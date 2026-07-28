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28 de julio de 2026 - 12:53
Deportes.

Gimnasia de Jujuy suma un mediocampista al equipo: quién es

El Lobo cerró a un mediocampista como apuesta dentro del equipo dirigido por Hernán Pellerano.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hernán Pellerano - Entrenador Gimnasia de Jujuy

Hernán Pellerano - Entrenador Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy incorporó a Valentino Arro como una apuesta dentro del equipo dirigido por Hernán Pellerano. El mediocampista tiene 21 años y llega al Lobo después de su paso por Atlético Rafaela e Instituto de Córdoba.

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Quién es Valentino Arro, el refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Valentino Arro es oriundo de Ticino, provincia de Córdoba. El mediocampista fue formado en la cantera de Instituto de Córdoba y su último club fue Atlético Rafaela. Según pudo conocer TodoJujuy.com se trata de una apuesta de la institución jujeña para darle ruedo ya que llega en condición libre y por su corta edad.

En Atlético Rafaela estuvo una sola temporada y disputó un solo partido. Antes, en Instituto de Córdoba, jugó durante dos temporadas, con 47 encuentros y un gol marcado. Sus mejores actuaciones fueron en el Torneo Proyección, ante Godoy Cruz, Ferro y San Lorenzo.

Los dos nombres que se sumaron a Gimnasia de Jujuy

Arro es el segundo nombre que se suma a Gimnasia de Jujuy en este mercado de pases. Su llegada se incorpora a la de Agustín Alonso, quien había sido anunciado semanas atrás como la primera incorporación del Lobo luego de la salida de Axel Pinto.

Alonso es extremo y llegó procedente de Platense. Todavía no hizo su debut con la camiseta albiceleste, aunque el último fin de semana integró la lista de concentrados para enfrentar a Güemes de Santiago del Estero.

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