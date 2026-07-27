Hernán Pellerano: "Los equipos ganadores también ganan cuando no juegan bien"

Gimnasia de Jujuy consiguió un triunfo fundamental al imponerse por 2 a 1 ante Güemes de Santiago del Estero , en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional. Luego del encuentro, Hernán Pellerano valoró el carácter mostrado por sus dirigidos para revertir un partido adverso.

El conjunto santiagueño comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo. Juan Sánchez Sotelo aprovechó una de las primeras oportunidades claras y definió con precisión para establecer el 1 a 0.

El gol obligó al Lobo a modificar su planteo ante un rival que manejó con criterio la pelota y complicó al equipo local durante el tramo inicial. Pellerano reconoció que la primera parte de Gimnasia estuvo lejos de lo que pretendía.

“Los primeros 25 minutos del primer tiempo no me gustaron . Encima nos encontramos con un gol en contra ante un equipo rival que juega muy bien, tiene muchísimo volumen de juego y es muy criterioso”, analizó el entrenador.

El técnico explicó que el encuentro se volvió complicado por el buen funcionamiento de Güemes, aunque destacó la respuesta de sus jugadores durante el complemento.

Hernán Pellerano destacó el carácter de Gimnasia de Jujuy

En la segunda mitad, Gimnasia salió con mayor intensidad y comenzó a encontrar espacios en campo rival. A los 20 minutos, Cristian Menéndez apareció para convertir el empate y renovar las esperanzas del público local.

La remontada se completó a los 34 minutos, cuando Octavio Bianchi marcó el 2 a 1 definitivo y desató el festejo de los hinchas presentes en el estadio 23 de Agosto.

“El análisis pasa más porque ganamos siendo un equipo revulsivo que por haber encontrado los espacios como nos hubiera gustado. Con los cambios y esa capacidad de reacción que tenemos de local, sobre todo cuando vamos perdiendo, volvimos a mostrar carácter”, manifestó Pellerano.

Triunfo de Gimnasia de Jujuy.

El entrenador también dejó una frase contundente para explicar el momento que atraviesa el conjunto jujeño. “Creo que los equipos ganadores, cuando juegan bien, ganan, y cuando no juegan bien, también ganan. Estamos en ese camino”, expresó.

Con este resultado, Gimnasia sumó tres puntos fundamentales y logró sostenerse como único puntero de la Zona B. El triunfo también fortaleció el ánimo del equipo de cara a una etapa decisiva de la competencia.

La posibilidad de jugar con doble nueve

Pellerano fue consultado por la posibilidad de utilizar desde el inicio a Cristian Menéndez y Octavio Bianchi. El entrenador evitó confirmar una modificación táctica permanente y aseguró que cada formación dependerá de las características del rival y del escenario.

“No soy fundamentalista de un sistema. Ahora vamos a jugar a una cancha donde quizás el doble nueve puede dar muchísimo porque es chica o porque no se podrá jugar de la manera que queremos”, explicó.

El técnico sostuvo que el buen momento de los delanteros será tenido en cuenta, aunque aclaró que una actuación positiva ingresando desde el banco no garantiza automáticamente la titularidad en el partido siguiente. “Hay momentos de cada jugador. Que uno entre faltando 15 minutos y lo haga bien no asegura que en el próximo partido vaya a rendir de la misma manera. Si fuera así, la matemática sería muy fácil”, afirmó.

De todas maneras, Pellerano se mostró satisfecho por el aporte de los futbolistas que ingresan durante los partidos y destacó especialmente el presente de Bianchi, autor del gol de la victoria. “Estoy contento porque los que entran lo hacen muy bien. Eso habla del grupo humano que tenemos. Cuando elegimos a los jugadores, sabemos que si les toca jugar van a dar lo mejor y, si no les toca, también lo harán”, remarcó.

La competencia interna fortalece al Lobo

El entrenador señaló que una de las principales virtudes del plantel es contar con diferentes alternativas para afrontar el tramo final del campeonato. Según Pellerano, todos los integrantes del grupo están preparados para responder cuando sean convocados.

“Lo más importante es que tenemos 27 o 28 jugadores que están todos para jugar. Si uno está acalambrado, entra otro y seguramente lo haga igual o mejor que el que salió”, señaló. Pellerano consideró que esa competencia interna es determinante para construir un equipo sólido y sostener el rendimiento durante una temporada extensa.