Este lunes vuelven las clases en Jujuy: las fechas claves que quedan este 2026

Este lunes 27 de julio finalizan las vacaciones de invierno en Jujuy y los establecimientos educativos de toda la provincia vuelven a abrir sus puertas para dar inicio a las clases correspondientes al segundo semestre del ciclo lectivo 2026.

Jujuy. CEDEMS ratificó el no inicio de clases luego del receso invernal

Educación. Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy: ¿Qué pasará este viernes con las clases?

Con el regreso de estudiantes y docentes, comienza una etapa decisiva del calendario escolar, en la que se desarrollarán las últimas instancias de aprendizaje, evaluaciones, actos escolares y actividades institucionales antes del cierre del año.

Uno de los primeros eventos previstos en el calendario escolar será la Jornada Institucional del jueves 27 de agosto , destinada a la capacitación y planificación docente.

Ese día no habrá clases para los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, ya que los equipos directivos y docentes participarán de actividades de formación y organización pedagógica.

Los feriados que restan en el calendario escolar

Durante el segundo semestre también habrá varios feriados nacionales que impactarán en el desarrollo normal de las clases.

Entre ellos se destacan:

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado).

Además, el calendario incluirá otros días no laborables y conmemoraciones que cada institución podrá incorporar mediante actos escolares y actividades especiales.

La etapa de evaluaciones y definiciones

Luego del regreso a clases, las escuelas ingresarán en un período marcado por evaluaciones, recuperatorios y trabajos integradores, fundamentales para definir la promoción de los estudiantes.

Durante estos meses también se realizarán muestras, proyectos institucionales, ferias educativas, actividades deportivas y propuestas culturales organizadas por cada establecimiento.

En el caso de los alumnos que finalizan el nivel Secundario, la segunda mitad del año será determinante para completar su trayectoria escolar y preparar el egreso.

Cuándo terminan las clases en Jujuy

De acuerdo con el calendario escolar 2026 del Ministerio de Educación de Jujuy, las clases finalizarán el viernes 11 de diciembre para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Tras esa fecha, las instituciones educativas continuarán con mesas de exámenes, períodos de orientación, instancias de recuperación y las tareas administrativas correspondientes al cierre del ciclo lectivo.

Un semestre con el foco puesto en el cierre del año

Con poco más de cuatro meses por delante, el sistema educativo jujeño afrontará la última etapa del ciclo lectivo con el objetivo de cumplir los contenidos previstos, fortalecer los aprendizajes y garantizar la finalización del año escolar para miles de estudiantes en toda la provincia.

El regreso a las aulas marca el inicio de un tramo decisivo que combinará clases, evaluaciones, actos escolares, jornadas institucionales y feriados, antes del cierre oficial del ciclo lectivo previsto para diciembre.