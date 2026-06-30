Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy: el viernes habrá clases y se podrá ver el partido

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.

Las clases se desarrollarán con normalidad este viernes en todas las instituciones educativas de Jujuy, pese al partido que la Selección Argentina disputará desde las 19 por el Mundial 2026 , según recordó el Ministerio de Educación provincial.

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La disposición se encuentra contemplada en la Circular Nº 020-SGE-26 y alcanza a establecimientos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.

La normativa permite que los encuentros deportivos sean visualizados dentro de las instituciones cuando la actividad forme parte de una planificación pedagógica, con objetivos de aprendizaje claramente definidos y bajo la supervisión de los docentes responsables.

Para ello, las escuelas podrán utilizar todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenten.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el Mundial podrá incorporarse como eje de propuestas interdisciplinarias que articulen contenidos de diferentes áreas del conocimiento.

Entre los temas posibles se encuentran el deporte, la historia, la geografía, las matemáticas, las lenguas, las artes, la educación digital y la formación ciudadana.