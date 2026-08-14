Conciencia Animal: más de 5.000 castraciones gratuitas en Jujuy en 2026

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

El Proyecto Conciencia Animal ya realizó 5.188 castraciones y más de 2.500 vacunaciones antirrábicas en Jujuy durante 2026 , según informó Raquel Moreno, referente de la iniciativa , durante una entrevista en la segunda edición de Canal 4 Noticias. El operativo es completamente gratuito y recorre barrios, municipios y distintas localidades de la provincia.

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Moreno destacó que el objetivo no se limita a las intervenciones veterinarias, sino que también apunta a promover la tenencia responsable y los cuidados posteriores de cada animal .

“El proyecto trata de castraciones masivas y vacuna antirrábica gratuita. Todo es gratuito” “El proyecto trata de castraciones masivas y vacuna antirrábica gratuita. Todo es gratuito”

Las jornadas se realizan principalmente sábados, domingos y feriados , una decisión tomada para facilitar la participación de personas que durante la semana trabajan y no pueden trasladar a sus mascotas.

Los vecinos pueden comunicarse a través de las páginas del Proyecto Conciencia Animal en Facebook e Instagram y solicitar que el operativo llegue a determinado sector.

“Nos mandan un mensaje simplemente pidiendo una jornada. Buscamos un referente del lugar”, explicó Moreno.

A partir de allí, el equipo coordina la logística con municipios que adhirieron al programa, centros vecinales, Centros de Participación Barrial y referentes comunitarios.

“Hay muchos municipios que han adherido al proyecto en toda la provincia y muchos barrios donde un CPB o un centro vecinal nos llaman y organizamos”, detalló.

Castraciones en barrios y localidades de Jujuy

El proyecto cuenta con un equipo permanente encargado de organizar cada operativo y con veterinarios distribuidos en diferentes zonas.

En San Salvador de Jujuy, Moreno mencionó al veterinario Mario Agostini, mientras que en el área de San Pedro trabaja Joaquín Olmos. También forman parte del equipo las profesionales Ivana Cardoso, María Emilia Padilla, Belén Fuentes y la doctora Meneses.

La modalidad permite llevar los servicios directamente hacia los lugares donde existe demanda, evitando que todas las familias tengan que trasladarse hacia un único centro.

“Nosotros somos ocho que estamos permanentemente en el proyecto y hacemos toda la logística de afuera. Después tenemos los doctores en cada zona”, explicó.

Hasta 135 animales pueden ser atendidos en una jornada

La organización previa permite alcanzar números importantes durante cada operativo. Según Moreno, en determinadas jornadas el equipo consiguió intervenir hasta 135 animales en un solo día.

Antes de ingresar al quirófano se prepara a cada perro o gato, mientras que luego de la cirugía se trabaja especialmente en su recuperación.

Las hembras son entregadas con una faja protectora y los machos con collar. Además, los responsables reciben indicaciones sobre el período previo y posterior a la intervención.

“Les explicamos a la gente cómo es el pre y el post quirúrgico, los cuidados que tienen que tener”, señaló.

Moreno insistió especialmente en no suministrar medicamentos de uso humano por cuenta propia.

“Los animales tienen su medicación. Esa parte la hacen los veterinarios” “Los animales tienen su medicación. Esa parte la hacen los veterinarios”

Más de 10.000 castraciones durante 2025

El volumen de trabajo viene creciendo desde el año pasado. De acuerdo con los datos aportados durante la entrevista, en 2025 se realizaron más de 10.000 castraciones en la provincia.

La tarea incluye también el trabajo de rescatistas independientes y organizaciones que capturan animales en situación de calle, cumplen con el ayuno previo, acompañan la recuperación durante varios días y luego los devuelven a su lugar de origen ya esterilizados.

“Ese animal vuelve a su barrio, pero por lo menos ya no se reproduce”, explicó Moreno.

Para la referente, disminuir la reproducción sin control forma parte de una estrategia que busca reducir progresivamente la cantidad de animales que quedan expuestos al abandono y a la falta de alimento.

Conciencia Animal: más de 5.000 castraciones gratuitas en Jujuy en 2026

Cómo pedir una jornada de castración gratuita

Las personas interesadas pueden buscar al Proyecto Conciencia Animal en Facebook o Instagram y enviar un mensaje solicitando una jornada para su barrio o localidad.

A partir del pedido, el equipo busca un referente territorial y comienza la coordinación necesaria para montar el operativo.

Las actividades continuarán durante los próximos fines de semana en diferentes puntos de la provincia.

Jornadas de trabajo en 2025

Se realizaron 91 jornadas de castraciones y vacunación

Volcán: 208

San Salvador de Jujuy: 2480

Palpalá: 650

Humahuaca: 216

Tilcara: 384

Calilegua: 210

Caimancito: 90

Fraile Pintado: 123

Yuto: 82

L.G.S.M: 86

Vinalito: 109

Palma Sola: 80

El Piquete: 364

Santa Clara: 168

El Talar: 94

La Mendieta: 211

La Esperanza: 336

Loteo Don Emilio: 95

Rodeito: 83

San pedro: 906

Puesto Viejo: 151

Perico: 456

Aguas Calientes: 621

Pampa Blanca: 107

El Carmen: 701

San Vicente: 101

Santo Domingo: 137

Monterrico: 461

La Ovejería: 301

Los Lapachos: 112

Las Pampitas: 107

Loteo La Urbana: 107

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