Habrá operativos gratuitos de vacunación y castración esta semana: todas las fechas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de operativos de castración y vacunación que se desarrollarán durante esta semana en distintos barrios de la ciudad.

Salud. Cronograma de castración y vacunación de mascotas para los últimos días de Marzo

Jujuy. Tras el fin de semana largo, así sigue el cronograma de castraciones esta semana en Jujuy

Las actividades incluirán vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y atención del quirófano externo, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y promover el cuidado responsable de animales de compañía.

Desde el municipio indicaron que los servicios serán totalmente gratuitos y estarán destinados a perros y gatos de diferentes sectores de la capital jujeña.

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

Cronograma completo de actividades

Lunes 11

Río Pilcomayo y Tejada – barrio Castañeda

De 15 a 18 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Martes 12

Plaza de calle Lucio Mancilla – barrio San Isidro

De 9 a 12 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Miércoles 13

CIC Che Guevara – barrio Che Guevara

Desde las 8 horas

Quirófano externo

Atención bajo modalidad M1 L1

Jueves 14

Plaza Belgrano, calle San Martín – barrio Centro

De 15 a 18 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Viernes 15

Plaza La Mora, calle Escaya – barrio San Francisco de Álava

De 9 a 12 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Piden asistir con medidas de seguridad

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de concurrir con sus mascotas utilizando correa, collar o transportadora, para garantizar una atención segura y ordenada.

También remarcaron la necesidad de mantener al día los controles sanitarios de perros y gatos, especialmente la vacunación antirrábica y la desparasitación periódica.

Promueven la tenencia responsable

Las autoridades municipales destacaron que estos operativos forman parte de las políticas públicas destinadas a fomentar la tenencia responsable y el bienestar animal en los distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

Además de prevenir enfermedades, las campañas buscan generar conciencia sobre el cuidado y la salud de las mascotas, acercando servicios esenciales a los vecinos de manera gratuita.