Habrá operativos gratuitos de vacunación y castración esta semana: todas las fechas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de operativos de castración y vacunación que se desarrollarán durante esta semana en distintos barrios de la ciudad.
Las actividades incluirán vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y atención del quirófano externo, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y promover el cuidado responsable de animales de compañía.
Desde el municipio indicaron que los servicios serán totalmente gratuitos y estarán destinados a perros y gatos de diferentes sectores de la capital jujeña.
Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar
Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar
Cronograma completo de actividades
Lunes 11
Río Pilcomayo y Tejada – barrio Castañeda
De 15 a 18 horas
Vacunación antirrábica
Registro de mascotas
Desparasitación
Martes 12
Plaza de calle Lucio Mancilla – barrio San Isidro
De 9 a 12 horas
Vacunación antirrábica
Registro de mascotas
Desparasitación
Miércoles 13
CIC Che Guevara – barrio Che Guevara
Desde las 8 horas
Quirófano externo
Atención bajo modalidad M1 L1
Jueves 14
Plaza Belgrano, calle San Martín – barrio Centro
De 15 a 18 horas
Vacunación antirrábica
Registro de mascotas
Desparasitación
Viernes 15
Plaza La Mora, calle Escaya – barrio San Francisco de Álava
De 9 a 12 horas
Vacunación antirrábica
Registro de mascotas
Desparasitación
Piden asistir con medidas de seguridad
Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de concurrir con sus mascotas utilizando correa, collar o transportadora, para garantizar una atención segura y ordenada.
También remarcaron la necesidad de mantener al día los controles sanitarios de perros y gatos, especialmente la vacunación antirrábica y la desparasitación periódica.
Promueven la tenencia responsable
Las autoridades municipales destacaron que estos operativos forman parte de las políticas públicas destinadas a fomentar la tenencia responsable y el bienestar animal en los distintos barrios de San Salvador de Jujuy.
Además de prevenir enfermedades, las campañas buscan generar conciencia sobre el cuidado y la salud de las mascotas, acercando servicios esenciales a los vecinos de manera gratuita.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.