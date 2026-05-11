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11 de mayo de 2026 - 10:11
Jujuy.

Habrá operativos gratuitos de vacunación y castración esta semana: todas las fechas

Esta semana se realizarán operativos gratuitos de vacunación y castración en diferentes barrios de San Salvador de Jujuy. Además habrá quirófano móvil.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Castración y vacunación gratuita en Jujuy&nbsp;

Castración y vacunación gratuita en Jujuy 

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Las actividades incluirán vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y atención del quirófano externo, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y promover el cuidado responsable de animales de compañía.

Desde el municipio indicaron que los servicios serán totalmente gratuitos y estarán destinados a perros y gatos de diferentes sectores de la capital jujeña.

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar
Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

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Cronograma completo de actividades

Lunes 11

Río Pilcomayo y Tejada – barrio Castañeda

De 15 a 18 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Martes 12

Plaza de calle Lucio Mancilla – barrio San Isidro

De 9 a 12 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Miércoles 13

CIC Che Guevara – barrio Che Guevara

Desde las 8 horas

Quirófano externo

Atención bajo modalidad M1 L1

Jueves 14

Plaza Belgrano, calle San Martín – barrio Centro

De 15 a 18 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Viernes 15

Plaza La Mora, calle Escaya – barrio San Francisco de Álava

De 9 a 12 horas

Vacunación antirrábica

Registro de mascotas

Desparasitación

Piden asistir con medidas de seguridad

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de concurrir con sus mascotas utilizando correa, collar o transportadora, para garantizar una atención segura y ordenada.

También remarcaron la necesidad de mantener al día los controles sanitarios de perros y gatos, especialmente la vacunación antirrábica y la desparasitación periódica.

Promueven la tenencia responsable

Las autoridades municipales destacaron que estos operativos forman parte de las políticas públicas destinadas a fomentar la tenencia responsable y el bienestar animal en los distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

Además de prevenir enfermedades, las campañas buscan generar conciencia sobre el cuidado y la salud de las mascotas, acercando servicios esenciales a los vecinos de manera gratuita.

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