Cronograma de castración y vacunación de mascotas para los últimos días de Marzo

Cronograma de castración y vacunación de mascotas para los ultimos días de Marzo

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de operativos que se desarrollarán durante los últimos días de marzo con el quirófano móvil y jornadas de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la capital.

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Estas acciones buscan promover la tenencia responsable de animales , facilitar el acceso a la castración gratuita y fortalecer la prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación.

El quirófano móvil estará presente en distintos barrios desde las 8 de la mañana con el siguiente cronograma:

Lunes 30 : Quirófano Móvil desde las 8 hs. en calle Sebastián Gaboto 1240 del barrio Cerro Las Rosas

Martes 31: operativos de vacunación y registro de mascotas en calle Las Corzuelas 170 barrio Chijra, de 9 a 12 hs.

Miércoles 1: Quirófano Móvil desde las 14 hs. en calle León Este 873 del barrio Rene Favaloro.

Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.

También invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar estos servicios.