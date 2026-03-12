Jornada de castración gratuita y vacunación este sábado en el CIC Alberdi

Este sábado 14 de marzo se realizará el "Carnaval de Mascotas" en el CIC de barrio Alberdi. Será desde las 10 de la mañana hasta las 14hs. El evento está destinado a promover la tenencia responsable de animales y contará con diversas actividades educativas, recreativas y servicios gratuitos para perros y gatos.

Durante la jornada se desarrollarán juegos recreativos, espectáculos de títeres educativos para niños y propuestas didácticas , pensadas para enseñar sobre el cuidado adecuado de las mascotas de manera participativa.

Además, se ofrecerán servicios gratuitos para animales , entre ellos vacunación antirrábica, desparasitación y registro de mascotas , con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y cuidado animal en la ciudad.

La directora de Dirección de Zoonosis de San Salvador de Jujuy, Jimena Sáenz, destacó que se trata de la segunda edición de esta actividad e invitó a las familias a acercarse con sus mascotas para participar de las distintas propuestas educativas y recreativas.

Turnos para castraciones gratuitas

Durante el evento también se entregarán 100 turnos para castraciones masivas gratuitas. Quienes estén interesados en acceder a estos turnos deberán comunicarse previamente a los teléfonos 388-4349789, 388-5395405 o 388-6029317, en el horario de 15 a 19 horas.

Además de la entrega de turnos, se brindará asesoramiento legal relacionado con la tenencia responsable de animales.

Una jornada solidaria para ayudar a hogares protectores

Como parte de la iniciativa, los organizadores solicitaron a los asistentes colaborar con la donación de alimento balanceado para mascotas. Lo recolectado será destinado a hogares e instituciones protectoras de animales que trabajan de manera permanente junto a la Dirección de Zoonosis.

Por su parte, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, invitó a vecinos del barrio y de zonas cercanas a sumarse a la propuesta, que busca promover el cuidado responsable de los animales y colaborar con espacios dedicados a su protección.

El encuentro se realizará en el CIC Alberdi, ubicado en Alberro esquina Mármol 705, en el barrio Alberdi, y está abierto a toda la comunidad.