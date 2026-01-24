sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 10:34
Servicio.

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

Durante la última semana de enero se llevará a cabo un nuevo cronograma en el marco de la campaña de castración de mascotas.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el nuevo cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana en diferentes barrios de la capital, con el objetivo de promover la tenencia responsable y cuidar la salud animal y pública.

Las acciones incluirán quirófano móvil, vacunación antirrábica y registro de mascotas, todos servicios gratuitos destinados a los vecinos de la ciudad.

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Quirófano móvil en Alto Comedero

El cronograma comenzará el lunes 26, con el funcionamiento del Quirófano Móvil a partir de las 8 horas en el CIC “Che Guevara”, ubicado en Manzana 1, Lote 1, en el barrio Alto Comedero.

Durante la jornada se brindarán servicios gratuitos de castración para animales de compañía, priorizando el acceso de los vecinos del sector.

Vacunación y registro en barrio General Arias

El martes 27, la Dirección de Zoonosis llevará adelante un operativo de vacunación antirrábica y registro de mascotas, que se realizará de 15 a 18 horas en la intersección de las calles Monteagudo y Magallanes, en el barrio General Arias.

Continúan las actividades en Mariano Moreno

Las tareas de vacunación y registro continuarán el miércoles 28, también de 15 a 18 horas, en las calles Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, en el barrio Mariano Moreno, facilitando el acceso de los vecinos a los servicios sanitarios.

Cierre del cronograma en San Pedrito

Finalmente, el jueves 29, el equipo de Zoonosis realizará un nuevo operativo de vacunación y registro de 9 a 12 horas, en Prolongación Tesorero y Pasaje 9, en el barrio San Pedrito.

Nuevos operativos de castración y vacunación

Llamado a la tenencia responsable

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a participar de estas actividades gratuitas y remarcaron la importancia de la vacunación, la identificación y la castración de los animales de compañía como herramientas fundamentales para garantizar su bienestar y contribuir a una convivencia saludable en la ciudad.

