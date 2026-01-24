Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy , a través de la Dirección de Zoonosis , informó el nuevo cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana en diferentes barrios de la capital, con el objetivo de promover la tenencia responsable y cuidar la salud animal y pública .

Las acciones incluirán quirófano móvil , vacunación antirrábica y registro de mascotas , todos servicios gratuitos destinados a los vecinos de la ciudad.

El cronograma comenzará el lunes 26 , con el funcionamiento del Quirófano Móvil a partir de las 8 horas en el CIC “Che Guevara” , ubicado en Manzana 1, Lote 1 , en el barrio Alto Comedero .

Durante la jornada se brindarán servicios gratuitos de castración para animales de compañía, priorizando el acceso de los vecinos del sector.

Vacunación y registro en barrio General Arias

El martes 27, la Dirección de Zoonosis llevará adelante un operativo de vacunación antirrábica y registro de mascotas, que se realizará de 15 a 18 horas en la intersección de las calles Monteagudo y Magallanes, en el barrio General Arias.

Continúan las actividades en Mariano Moreno

Las tareas de vacunación y registro continuarán el miércoles 28, también de 15 a 18 horas, en las calles Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, en el barrio Mariano Moreno, facilitando el acceso de los vecinos a los servicios sanitarios.

Cierre del cronograma en San Pedrito

Finalmente, el jueves 29, el equipo de Zoonosis realizará un nuevo operativo de vacunación y registro de 9 a 12 horas, en Prolongación Tesorero y Pasaje 9, en el barrio San Pedrito.

Nuevos operativos de castración y vacunación

Llamado a la tenencia responsable

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a participar de estas actividades gratuitas y remarcaron la importancia de la vacunación, la identificación y la castración de los animales de compañía como herramientas fundamentales para garantizar su bienestar y contribuir a una convivencia saludable en la ciudad.