Zoonosis: cronograma semanal de castración y vacunación en barrios de la capital

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de atención para la próxima semana, con operativos de castración mediante quirófano móvil, además de jornadas de vacunación y registro de animales de compañía. Según se detalló, las actividades se realizarán hasta el miércoles en distintos puntos de la capital, como parte de las acciones vinculadas a la tenencia responsable y al cuidado de la salud pública.
Miércoles 31
Desde el municipio invitaron a los vecinos a sumarse a las jornadas y recordaron que la vacunación, el registro y la castración son herramientas importantes para el bienestar animal y el control poblacional. También solicitaron asistir con los animales correctamente contenidos, para garantizar una atención segura y ordenada.
