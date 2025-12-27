sábado 27 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de diciembre de 2025 - 18:51
Salud animal.

Zoonosis: cronograma semanal de castración y vacunación en barrios de la capital

Zoonosis: la Municipalidad informó el cronograma hasta el miércoles 31 con quirófano móvil, vacunación y registro en distintos puntos de la ciudad.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de atención para la próxima semana, con operativos de castración mediante quirófano móvil, además de jornadas de vacunación y registro de animales de compañía. Según se detalló, las actividades se realizarán hasta el miércoles en distintos puntos de la capital, como parte de las acciones vinculadas a la tenencia responsable y al cuidado de la salud pública.

Lee además
Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján
Servicios.

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján
Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
Tránsito.

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

A continuación, el cronograma oficial de zoonosis día por día:

Lunes 29

  • Barrio 9 de Julio

    • Quirófano móvil (castración)

    • Horario: desde 8:00

    • Lugar: Pedro Araoz 121, Centro Vecinal

Martes 30

  • Barrio Aires del Alto

    • Quirófano móvil (castración)

    • Horario: desde 14:00

    • Lugar: Manzana AP 22 – Lote 14

  • Barrio Aires del Alto

  • Vacunación y registro

  • Horario: de 14:00 a 17:00

  • Lugar: Manzana AP 2 – Lote 14

Miércoles 31

  • 200 Viviendas – Alto Comedero

    • Vacunación y registro

    • Horario: de 8:00 a 11:00

    • Lugar: Cabo Primero Brasich, Polideportivo

Desde el municipio invitaron a los vecinos a sumarse a las jornadas y recordaron que la vacunación, el registro y la castración son herramientas importantes para el bienestar animal y el control poblacional. También solicitaron asistir con los animales correctamente contenidos, para garantizar una atención segura y ordenada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Juan Pablo Córdoba renovó su contrato y seguirá en Gimnasia de Jujuy

Bono Extraordinario: acreditarán el lunes 29 la primera cuota a docentes de Jornada Extendida

Lo que se lee ahora
Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Llegó el gran día: hoy es La Fiesta de Tunay

Alerta amarilla en Jujuy por tormentas
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por tormentas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel