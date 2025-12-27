Zoonosis: cronograma semanal de castración y vacunación en barrios de la capital

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de atención para la próxima semana, con operativos de castración mediante quirófano móvil, además de jornadas de vacunación y registro de animales de compañía. Según se detalló, las actividades se realizarán hasta el miércoles en distintos puntos de la capital, como parte de las acciones vinculadas a la tenencia responsable y al cuidado de la salud pública.

A continuación, el cronograma oficial de zoonosis día por día: Lunes 29 Barrio 9 de Julio Quirófano móvil (castración) Horario: desde 8:00 Lugar: Pedro Araoz 121 , Centro Vecinal

Martes 30 Barrio Aires del Alto Quirófano móvil (castración) Horario: desde 14:00 Lugar: Manzana AP 22 – Lote 14

Barrio Aires del Alto

Vacunación y registro

Horario: de 14:00 a 17:00

Lugar: Manzana AP 2 – Lote 14 Miércoles 31 200 Viviendas – Alto Comedero Vacunación y registro Horario: de 8:00 a 11:00 Lugar: Cabo Primero Brasich , Polideportivo

Desde el municipio invitaron a los vecinos a sumarse a las jornadas y recordaron que la vacunación, el registro y la castración son herramientas importantes para el bienestar animal y el control poblacional. También solicitaron asistir con los animales correctamente contenidos, para garantizar una atención segura y ordenada.

