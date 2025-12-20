sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 18:45
Cronograma.

Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy: cuándo y en qué barrios

Se confirmó cómo será el cronograma de vacunación y registro de animales en barrios de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy

Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó cuándo y dónde seguirán las jornadas de vacunación y registro de animales, además de la atención del quirófano móvil.

El lunes 22 de diciembre la vacunación y registro será en la calle Josefa Bustamante y Pioneros de Rochdaler del barrio El Balcón, de 9 a 12 horas. El quirófano móvil en O’Higgins 318, barrio Higuerillas, a partir de las 14 horas.

El martes 23 el quirófano móvil en el Puesto de Salud de Guerrero, desde las 14 horas; y la vacunación y registro en Pedro Aráoz 121, Centro Vecinal del barrio 9 de Julio, de 15 a 18 horas.

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar
Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

El miércoles 24 el quirófano móvil en avenida Éxodo 239, Distribuidora Nahir, barrio Luján, desde las 8 horas, mientras que la vacunación y registro en avenida Éxodo 239, Distribuidora Nahir, barrio Luján, de 8 a 11 horas.

El objetivo de las actividades es promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública. Invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas y colaborar con estas acciones que contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar animal.

Requisitos para la vacunación

La vacunación está destinada a perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Es gratuita y obligatoria, y debe repetirse una vez al año. Solicitaron a los vecinos llevar a sus mascotas con collar y correa, o en jaulas en el caso de los gatos, para evitar incidentes durante la atención.

