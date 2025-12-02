martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 07:02
San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana la castración, vacunación y registro de mascotas

Esta semana sigue la castración, vacunación y registro de mascotas en barrios de San Salvador de Jujuy.

Por  Claudio Serra
Siguen esta semana los operativos para castración, vacunación y registro de mascotas en barrios de San Salvador de Jujuy, jornadas que organiza la Municipalidad de la capital buscando promover la tenencia responsable de los animales.

La agenda en los barrios desde el martes

  • El martes 2 de diciembre se realizarán castraciones a partir de las 14 horas en calle Tarcui, manzana AP2, lote 24, correspondiente al Loteo Marcelino Vargas del barrio Los Perales.
  • El miércoles 3 de diciembre continuará el servicio de castración desde las 8 horas en el CPV Combate, ubicado en manzana AP26, lote 43, del barrio 47 Hectáreas en Alto Comedero.
  • El jueves 4 de diciembre se desarrollará una jornada especial de castración masiva y gratuita en el CPV Belgrano, situado en calle Zabala 39 del barrio Belgrano. Para esta actividad se habilitarán 45 turnos por la mañana, desde las 8 horas, y otros 45 turnos por la tarde, a partir de las 14 horas.
  • El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro animal en dos sectores de la ciudad. Por la mañana, de 9 a 12 horas, la atención tendrá lugar en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada sobre calle Dávila. Por la tarde, de 15 a 18 horas, el operativo se trasladará a la Plaza de los Periodistas, sobre calle Pedro del Portal, en el barrio Ciudad de Nieva.

Nuevos operativos de castración y vacunación

¿Qué es la castración de mascotas?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud.

En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

