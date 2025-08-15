viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 09:01
San Salvador.

Las mascotas de compañía también podrán subir a ascensores urbanos: desde cuándo

El Concejo Deliberante aprobó el traslado de perros y gatos de compañía en unidades de transporte urbano de pasajeros y en los ascensores urbanos de San Salvador de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ascensor urbano (2)
En este contexto, el presidente del cuerpo legislativo capitalino, Lisandro Aguiar, destacó que se trató de “un pedido y reclamo de los vecinos”, motivo por el cual se decidió su tratamiento en el recinto. Asimismo, aclaró que aún resta la aprobación del Ejecutivo Municipal para que la normativa entre en vigencia.

colectivos perros de compañia

Mascotas de compañía en el transporte público en San Salvador de Jujuy

Sobre la ordenanza aprobada, Lisandro Aguiar resaltó que, en un principio, “muchos vecinos se habían acercado hasta el Concejo Deliberante y planteado esta situación porque alguna vez habían tenido algún conflicto en los colectivos”, en referencia a intentos de ascender al transporte público con mascotas de compañía.

En ese sentido, el concejal aseguró que la normativa permitirá que las mascotas de acompañamiento –perros y gatos– puedan ser transportadas de forma gratuita junto a un usuario en los colectivos urbanos de pasajeros, garantizando la seguridad del servicio público mediante el uso de elementos adecuados para su traslado, como cajas aireadas, bozales, correas u otros dispositivos necesarios.

“Buscamos que en las horas pico tengan prioridad los vecinos que necesitan llegar a sus trabajos o los chicos que van a las escuelas. En ese momento la prioridad está para los vecinos”, remarcó Aguiar sobre la aplicación de la medida.

Embed - LISANDRO AGUIAR - CONCEJO DELIBERANTE

Las mascotas de compañía también podrán subir a los ascensores urbanos

En otro sentido, el funcionario aclaró que la Ordenanza N° 8172/2025 también se sumará a los ascensores urbanos de San Salvador de Jujuy. "Tuvimos un inconveniente una vez con un perro guía en un ascensor porque el ascensorista no dejaba subir al vecino, esta situación ahora queda zanjada", manifestó Aguiar.

ascensor urbano (1)

Cuándo entra en vigencia la medida

Sobre la fecha de inicio de la medida municipal, cabe aclarar que, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica, el intendente, Raúl Jorge, tendrá 10 días hábiles para analizar la ordenanza y determinar si promulgará la misma o decidirá vetarla.

En concordancia, Lisandro Aguiar aseguró: "Hemos charlado con el Intendente y manifestó su intención de promulgarla -a la Ordenanza-, así que inmediatamente se publique en el Boletín Oficial, entraría en vigencia y ya sería obligatorio en todas las líneas de colectivos de transporte urbano en San Salvador de Jujuy".

mascotas en el transporte urbano

Detalles del permiso de mascotas de compañía en el transporte público

Según lo establecido por la norma, la aplicación y autorización será de la siguiente forma:

  1. Cada pasajero mayor de edad podrá trasladar 1 solo animal de compañía.
  2. Será sin costo adicional
  3. La mascota deberá ser transportado en dispositivo cerrado, seguro y ventilado, que cumpla con condiciones de higiene y salubridad.
  4. Queda bajo responsabilidad del pasajero, la custodia, el estado general y el comportamiento del animal durante todo el trayecto, garantizando su bienestar y la seguridad del resto de los pasajeros.

