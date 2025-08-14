Cambios en el transporte de San Salvador de Jujuy: permiten llevar perros y gatos de compañía

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy , ediles capitalinos aprobaron la Ordenanza N°8172/2025 que autoriza el traslado de perros y gatos de compañía en unidades de transporte urbano de pasajeros, dentro del ejido municipal.

Según lo establecido por la norma, cada pasajero mayor de edad podrá trasladar 1 solo animal de compañía , sin costo adicional, y deberá ser transportado en dispositivo cerrado, seguro y ventilado, que cumpla con condiciones de higiene y salubridad.

Además, queda bajo responsabilidad del pasajero, la custodia, el estado general y el comportamiento del animal durante todo el trayecto, garantizando su bienestar y la seguridad del resto de los pasajeros.

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante , Lisandro Aguiar , manifestó: “Habíamos recibido algunos planteos, algunas inquietudes relacionadas con la posibilidad que nuestras mascotas se transporten dentro de lo que es el sistema de transporte urbano de pasajeros, a través de colectivos - esto que es tan habitual en los aviones- que uno ahora ve que se puede realizar. La reglamentación de la ordenanza deberá establecerla el Ejecutivo, que tiene que ver con la seguridad para los usuarios y, por supuesto, dando prioridad sobre todo en horas pico a las personas que necesitan llegar a sus trabajos, al colegio y a sus distintos quehaceres”.

Importancia de los animales de compañía

La relación entre personas y animales de compañía es una experiencia mutuamente beneficiosa que va mucho más allá de la simple compañía. Mejoran la salud, fomentan habilidades sociales y emocionales, además, ofrecen un apoyo constante en distintas etapas de la vida.

La importancia de los animales de compañía radica en múltiples beneficios que aportan a la salud física, emocional y social de las personas. Algunos de los puntos más relevantes:

1- Reducción del estrés y ansiedad: La convivencia con mascotas disminuye los niveles de estrés, ansiedad y presión arterial. Su efecto calmante y su capacidad para estimular la producción de endorfinas contribuyen a la salud mental y física.

2- Mejoras cardiovasculares: Se ha comprobado que las personas que tienen mascotas, especialmente perros y gatos, tienden a presentar menos riesgos de enfermedades cardíacas y tienen mejores recuperaciones en caso de problemas cardiovasculares. Esto se relaciona con la reducción de estrés y la actividad física que conlleva cuidar y pasear a un animal.

3- Desarrollo emocional y social en niños: Los animales fomentan la responsabilidad, el respeto, la autoestima y la empatía en los niños. Su cuidado ayuda a desarrollar valores esenciales y contribuye al equilibrio emocional y social durante la niñez.

4- Apoyo psicológico: En adultos, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas o terminales, los animales de compañía funcionan como soporte emocional, ayudando a disminuir la ansiedad, aportando alegría y mejorando la calidad de vida.

5- Estimulación social: Pasear un perro o tener una mascota puede facilitar la interacción social, ayudando a mejorar la sociabilidad y reducir el aislamiento, especialmente en personas mayores o solas.

6- Beneficios terapéuticos: Los perros de terapia y otros animales son usados en entornos hospitalarios para aliviar el estrés y la ansiedad de pacientes, demostrando su valor como herramientas complementarias en la salud mental y física.

En qué provincias de argentina las mascotas de compañía pueden subir al transporte público

En Argentina, las normas para que las mascotas puedan subir al transporte público varían según la provincia y el tipo de transporte. En general, no está permitido que perros y gatos suban a los colectivos urbanos en la mayoría de las provincias del país.

En tanto, la provincia y ciudades más amigables para transportar mascotas en transporte público son CABA (en subte y tren) y Rosario (en colectivos). En otras provincias, como Buenos Aires y Misiones, se están desarrollando reglamentaciones o hay limitaciones importantes aún vigentes.

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Está permitido que perros y gatos viajen en el subte y tren en ciertas condiciones y horarios (por ejemplo, sábados y domingos después de las 13 horas), siempre dentro de cajas transportadoras ventiladas y en el último vagón, sin costo adicional y con certificado de vacunación. Sin embargo, en los colectivos aún no está permitido oficialmente.

-Provincia de Buenos Aires: Similar a CABA, está permitido en subtes y trenes bajo condiciones similares, pero no en colectivos urbanos.

-Rosario (provincia de Santa Fe): Es una de las pocas ciudades donde sí se permite que mascotas pequeñas (menos de 8 kg) viajen en colectivo, siempre dentro de cajas transportadoras o bolsos. No se permiten razas consideradas peligrosas.