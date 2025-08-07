jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 09:52
Frontera.

Paso de Jama: habilitan el paso para todo tipo de vehículos

El paso fronterizo Argentina- Chile, Paso de Jama, se encuentra habilitado por el momento, para todo tipo de vehículos en ambas direcciones.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La medida de suspender el tránsito surgió por las condiciones meteorológicas extremas que afectaron la zona limítrofe entre Argentina y Chile y tras un análisis conjunto de las condiciones actuales y proyectadas, se ha habilitado momentáneamente.

Horario:

  • Lado argentino: de 9 a 19h.
  • Lado chileno: de 8 a 18h.

Observación

* Ruta 27 Ch.

* Transitable hasta km 75.000

* Del Km 75.000 al 99.200 Sectores de calzada con nieve.

* Transitar con precaución

* Desde km 100.000. Transitable.

Clima: despejado

