Paso de Jama: habilitan el paso para todo tipo de vehículos

Tras el corte preventivo en elPaso de Jama por las condiciones climáticas desde el pasado jueves 31 de julio, desde el lunes 4 de agosto se comenzó a normalizar la situación progresivamente.

La medida de suspender el tránsito surgió por las condiciones meteorológicas extremas que afectaron la zona limítrofe entre Argentina y Chile y tras un análisis conjunto de las condiciones actuales y proyectadas, se ha habilitado momentáneamente.

image Paso de Jama - Foto de archivo Modalidad del Paso de Jama En el día de hoy, jueves 7 de agosto, el Complejo Fronterizo Integrado Jama se encuentra habilitado para todo transito en ambos sentidos con algunas particularidades y recaudos.

Horario: Lado argentino: de 9 a 19h.

Lado chileno: de 8 a 18h.

Observación * Ruta 27 Ch. * Transitable hasta km 75.000 * Del Km 75.000 al 99.200 Sectores de calzada con nieve. * Transitar con precaución * Desde km 100.000. Transitable. Clima: despejado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.