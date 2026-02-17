Estado de rutas este martes 17 de febrero en Jujuy

Según el parte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, estas son las rutas con circulación habilitada, pero con precaución:
RP 4: acceso a Laguna de Yala.
RP 29: al Río Tesorero (vehículos 4x4 únicamente).
RN 75: altura Barrancas.
RP 7: entre Los Casas Coloradas y San Juan de Misa Rumi.
RN 40: altura Río San Juan de Oro.
RP 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi.
RP 20: entre Los Blancos y La Escalera.
RP 19: altura Normenta (Dpto. Ledesma).
RN 40: entre El Cañadón y Paccione.
RP 79: altura Abra Laite, transitable con precaución.
RN 52: km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada).
RP 11: altura Río Las Burras.
RP 83: transitable con precaución.
RP 73: transitable con precaución.
RP 5: entre Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución.
RP 67: transitable con precaución.
RP 64: transitable con precaución.
RP 65: transitable con precaución.
RN 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución.
RN 40: desde Susques hasta Puesto Sey.
RN 52 km 50: altura Paraje Ronqui Angosto (reparación de calzada).
RN 34 km 1159: acceso norte a San Pedro (desvío transitorio por obra de duplicación de calzada).
RN 34: entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales (desvío transitorio, circular con máxima precaución).
RN 52: desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches por tramos).
Las autoridades pidieron respetar velocidades, mantener distancia, evitar maniobras imprudentes y planificar el viaje con paradas de descanso, ya que se espera un alto flujo vehicular por el regreso del Carnaval.
Paso de Jama: anuncian cierre preventivo
El Paso de Jama tendrá un cierre preventivo este martes 17 de febrero de 2026, según el aviso difundido a las 10:50 hs. La medida indica que el tránsito quedará inhabilitado a partir de las 16:00 hs para todo tipo de vehículos.
De acuerdo a la información oficial, el cierre se aplica de manera preventiva y afecta la circulación en el paso fronterizo, por lo que se recomienda no emprender viaje hacia la zona si se tenía previsto cruzar durante la tarde.
La advertencia incluye a vehículos particulares, transporte de pasajeros y cargas, ya que el corte se dispone sin excepciones desde el horario informado.
La medida responde a que se esperan tormentas eléctricas en la cordillera, un escenario que puede comprometer la seguridad vial y el funcionamiento del complejo, especialmente por la exposición en zonas de altura.
En este contexto, las autoridades aconsejaron reprogramar traslados, consultar actualizaciones oficiales y evitar quedar varados en ruta.