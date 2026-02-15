domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 10:55
Bolivia.

Corte en la ruta Villazón–Tarija por derrumbe: transporte interrumpido en la zona del río Carretas

La circulación quedó interrumpida a la altura del río en Carretas entre Villazón y Tarija. Micros y vehículos particulares detuvieron la marcha.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte en la ruta Villazón–Tarija por derrumbe: transporte interrumpido en la zona del río Carretas

Corte en la ruta Villazón–Tarija por derrumbe: transporte interrumpido en la zona del río Carretas

Lee además
San Pedro: un hombre sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar conectarse a la luz y fue internado video
Interior.

San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado
tres heridos en rn 34: revento un neumatico, perdio el control y choco contra un puente
El Quemado.

Tres heridos en RN 34: reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente

Durante la jornada, micros de larga distancia y vehículos particulares debieron detener la marcha al encontrarse con el tramo bloqueado por el material acumulado. La situación generó demoras y dejó a numerosos viajeros a la espera de una solución para poder continuar el trayecto.

De acuerdo con los primeros datos, el inconveniente se produjo por el desprendimiento de tierra sobre la ruta, lo que impide el paso seguro de los vehículos. Por el momento, no se informó un horario estimado de habilitación del camino.

En el lugar trabajan máquinas pesadas para retirar el material y despejar la calzada. Las tareas se concentran en el punto del derrumbe, donde se busca recuperar la circulación lo antes posible.

Desmoronamiento

Corte en la ruta Villazón–Tarija por derrumbe: transporte interrumpido en la zona del río Carretas

Corte en la ruta Villazón–Tarija y espera de pasajeros

Mientras avanzan los trabajos, los pasajeros permanecen a un costado de la carretera, aguardando novedades. La interrupción afecta tanto el transporte público como a quienes viajaban por cuenta propia.

Se recomienda a quienes tengan previsto transitar por esta vía consultar el estado del camino antes de salir y considerar alternativas, especialmente por la presencia de lluvias y movimientos de suelo en distintos sectores de la región.

La situación se sigue de cerca a la espera de una actualización oficial sobre la reapertura del tramo y las condiciones para volver a circular.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado

Tres heridos en RN 34: reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente

Así es la carta dejada por el soldado que se suicidó en Olivos tras ser amenazado

Monterrico: perdió el control de su auto en Ruta 42 y terminó dentro de una zanja

Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Rodeíto

Lo que se lee ahora
tres heridos en rn 34: revento un neumatico, perdio el control y choco contra un puente
El Quemado.

Tres heridos en RN 34: reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía video
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026 video
Festejos.

Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con56 años de historia
Fiesta.

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con 56 años de historia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel