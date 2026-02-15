Corte en la ruta Villazón–Tarija por derrumbe: transporte interrumpido en la zona del río Carretas

La circulación se encuentra interrumpida en la carretera Villazón–Tarija debido a un desmoronamiento de tierra que afectó la calzada. El corte se registra a la altura del río, en el sector conocido como Carretas, según la información reportada desde el lugar.

Durante la jornada, micros de larga distancia y vehículos particulares debieron detener la marcha al encontrarse con el tramo bloqueado por el material acumulado. La situación generó demoras y dejó a numerosos viajeros a la espera de una solución para poder continuar el trayecto.

De acuerdo con los primeros datos, el inconveniente se produjo por el desprendimiento de tierra sobre la ruta, lo que impide el paso seguro de los vehículos. Por el momento, no se informó un horario estimado de habilitación del camino.

En el lugar trabajan máquinas pesadas para retirar el material y despejar la calzada. Las tareas se concentran en el punto del derrumbe, donde se busca recuperar la circulación lo antes posible.

Desmoronamiento Corte en la ruta Villazón–Tarija por derrumbe: transporte interrumpido en la zona del río Carretas Corte en la ruta Villazón–Tarija y espera de pasajeros Mientras avanzan los trabajos, los pasajeros permanecen a un costado de la carretera, aguardando novedades. La interrupción afecta tanto el transporte público como a quienes viajaban por cuenta propia. Se recomienda a quienes tengan previsto transitar por esta vía consultar el estado del camino antes de salir y considerar alternativas, especialmente por la presencia de lluvias y movimientos de suelo en distintos sectores de la región. La situación se sigue de cerca a la espera de una actualización oficial sobre la reapertura del tramo y las condiciones para volver a circular.

