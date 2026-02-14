Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Uquía explotó de música, colores y talco este sábado 14 de febrero: cerca de las 18, la tercera bomba anunció el descenso de Los Alegres de Uquía desde el Cerro Blanco. En la cobertura completa del Carnaval 2026 en Jujuy, TodoJujuy.com siguió el minuto a minuto de una tarde que convirtió al pueblo en una fiesta.

Como marca la tradición, el anuncio llegó con bombas que fueron “marcando” la cuenta regresiva durante el día. La última sonó por la tarde y, casi de inmediato, comenzó la postal que todos esperaban: una marea de trajes, cascabeles y máscaras bajó por el cerro y se mezcló con la gente en las calles.

En esta edición, la organización había anticipado la participación de 350 a 400 diablos , además de una convocatoria que suele moverse entre 10 y 15 mil visitantes por jornada. Otros reportes hablaron de cifras aún mayores para el inicio del rito, con una multitud que acompañó el descenso y copó los alrededores del pueblo.

El rasgo que hace único a este desentierro es que no se mira “desde afuera”: en Uquía, la comparsa se fusiona con el público y el espectáculo se arma entre todos, al ritmo de cajas, erkes y bombos, en plena Quebrada de Humahuaca.

Además de Los Alegres de Uquía, el pueblo también contó con la participación de Los Puyaya, de perfil más tradicional y familiar. La previa incluyó actividades típicas de la zona —como festivales y encuentros— que calentaron motores para el fin de semana largo.

Carnaval: operativo y recomendaciones para visitantes

Con miles de personas llegando desde San Salvador de Jujuy y distintas localidades, el operativo ordenó el ingreso y los estacionamientos, con apoyo de la Policía de Jujuy y una división de sectores para ubicar puestos de comida, vendedores y servicios. También recomendaron circular con paciencia por la Ruta Nacional 9 y llegar con tiempo, porque el momento del descenso siempre genera un pico de movimiento.

Para quienes viajan a la Quebrada, un dato clave: durante el fin de semana rigen controles y sanciones contravencionales por disturbios, exceso de horarios o acciones que afecten a terceros. Podés repasar todas las sanciones que rigen en Carnaval 2026 para evitar multas y pasarla bien.

Y si querés revivir cómo se ve la bajada filmada desde arriba, mirá el contenido que se viralizó con tomas desde el cerro: mirá el video de la bajada desde el cerro.

