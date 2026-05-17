El Hogar San Roque atraviesa una situación crítica y solicita colaboración urgente

El Hogar San Roque volvió a convocar a la solidaridad de los jujeños para reunir recursos que permitan continuar asistiendo a más de 500 perros rescatados. La organización explicó que atraviesa un momento complejo debido al incremento permanente de los costos y la constante llegada de nuevos casos de abandono.

El Hogar San Roque atraviesa una situación crítica y solicita colaboración urgente Desde la institución señalaron que el pedido de colaboración debe repetirse mes a mes porque las necesidades crecen constantemente y los gastos vinculados a la alimentación y al cuidado veterinario aumentan de manera sostenida. En ese marco, remarcaron que mantener el funcionamiento del refugio demanda un enorme esfuerzo económico y humano.

Indicaron además que el abandono animal continúa siendo una problemática preocupante y que, en muchos casos, los perros llegan en malas condiciones de salud, desnutridos o luego de haber sufrido situaciones de maltrato. Esto implica no solo garantizarles comida diaria, sino también tratamientos médicos, vacunas, medicamentos y controles veterinarios permanentes.

Desde el hogar explicaron que alimentar a cientos de animales representa uno de los mayores desafíos diarios. El consumo de balanceado es muy elevado y los costos de mantenimiento del refugio se incrementan constantemente. A ello se suman gastos relacionados con limpieza, atención sanitaria y acondicionamiento de los espacios donde permanecen los perros rescatados.

Embed También remarcaron que la crisis económica impacta de lleno en las organizaciones solidarias y proteccionistas, ya que muchas veces las donaciones disminuyen mientras las necesidades continúan creciendo. A pesar de las dificultades, el refugio sigue trabajando para brindar contención y una mejor calidad de vida a los animales que fueron abandonados. Ante esta situación, desde la institución apelaron nuevamente al acompañamiento de la comunidad jujeña para poder sostener las tareas de rescate y cuidado. Señalaron que cualquier aporte, incluso el más pequeño, resulta importante para garantizar la alimentación diaria y la atención de los perros alojados en el predio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de distintas modalidades de donación, entre ellas débito automático, plataformas de pago, transferencias bancarias y aportes desde el exterior mediante PayPal. Débito automático: bit.ly/17AxoF0

Pago Fácil o similares: on.fb.me/1p46fT8

Cuenta bancaria a nombre de Gabriela Baduzzi

CBU: 2850206140095033452078

Banco Macro - Caja de ahorro

Alias: HOGAR.SAN.ROQUE.JUY

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