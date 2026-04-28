Advierten por el aumento de enfermedades en mascotas de Jujuy y piden mejorar la alimentación

El médico veterinario Eduardo López Jordán advirtió sobre un incremento de enfermedades en perros y gatos en Jujuy y vinculó este fenómeno a cambios en la alimentación . Según explicó, en los consultorios aparecen cada vez más casos que requieren estudios clínicos para su detección.

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El profesional señaló que la relación entre las familias y sus mascotas se consolidó en los últimos años, lo que también impacta en la demanda de atención. “ Los veterinarios no podemos quejarnos de la cantidad de trabajo porque las mascotas hoy son parte de la familia ”, expresó.

En esa línea, describió el vínculo afectivo que se construye en los hogares. “ La sociedad se automantiene y la mascota hasta cierto punto es una segunda cadena de valores de la familia ”, sostuvo.

De acuerdo al especialista, el cambio en los hábitos alimentarios de los animales genera consecuencias visibles en su salud. “ Hoy estamos viendo enfermedades bastante profundas, cosas que se ven con análisis de sangre porque la alimentación de las mascotas cambió ”, explicó.

Entre las patologías más frecuentes, mencionó cuadros de hipotiroidismo, diabetes y afecciones en órganos vitales. “Esto redunda en las enfermedades. Vemos animales con hipotiroidismo, diabetes, problemas renales, hepáticos”, detalló.

Estos diagnósticos requieren controles periódicos y, en muchos casos, tratamientos prolongados. La detección temprana surge como un factor clave dentro de la práctica clínica cotidiana.

Mascotas Amor por las mascotas.

Alimentación y control del peso

En relación a la prevención, el veterinario hizo foco en la calidad de la dieta. “Lo recomendable es un alimento de buena calidad”, afirmó al referirse a la nutrición de perros y gatos.

También marcó la importancia de regular las porciones. “Hay que pensar que a veces hay que darle menos, cuidar el tema del sobrepeso”, indicó.

El control del peso aparece como uno de los puntos centrales para evitar complicaciones de salud. El exceso de alimento, según explicó, influye de manera directa en la aparición de enfermedades crónicas.

Jujuy, una provincia mascotera

El profesional destacó el vínculo entre la comunidad y los animales de compañía. “El jujeño es muy mascotero, las cuida muchísimo”, aseguró.

En su experiencia diaria, la mayoría de las consultas corresponden a especies domésticas tradicionales. “La gran mayoría de animales que atendemos son perros y gatos”, precisó.

Este escenario refleja una fuerte presencia de mascotas en los hogares y una creciente demanda de servicios veterinarios en la provincia.