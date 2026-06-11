FanFest Mundial 2026 en Jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

El FanFest Mundial 2026 abrirá en Jujuy como una propuesta para reunir a la comunidad y vivir los partidos en un espacio familiar, seguro y pensado para todas las edades. El evento se realizará en Rural Sport Center, con entrada libre y gratuita, aunque los asistentes deberán consumir dentro del predio.

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La iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para disfrutar la pasión mundialista con transmisiones en vivo, gastronomía, entretenimiento y actividades para compartir cada jornada del torneo.

El FanFest Mundial 2026 se llevará a cabo en Rural Sport Center y funcionará de lunes a domingo, de 14 a 00 horas.

La apertura está prevista para el lunes 15 de junio.

Si bien el ingreso al predio será gratuito, la modalidad establece que quienes asistan deberán adquirir comidas, bebidas u otros servicios dentro del complejo.

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Pantalla gigante para ver los partidos

La propuesta contará con dos grandes espacios cubiertos. Uno de ellos será la Carpa FanFest, destinada a las transmisiones en vivo de los partidos del Mundial.

Este sector tendrá una pantalla gigante de 3 metros de alto y tribunas especialmente acondicionadas para que los asistentes puedan ver los encuentros. Según lo previsto, se emitirán todos los partidos posibles de cada jornada.

Carpa gastronómica y food trucks

El segundo espacio será la Carpa Gastronómica, pensada como un lugar de encuentro y comodidad para quienes asistan al evento.

Este sector estará equipado con mesas y sillas, y contará con una amplia oferta gastronómica a través de food trucks, además de servicio de barra con bebidas.

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Un espacio para las familias

Entre ambas carpas se instalará un espacio recreativo con juegos para niños, con el objetivo de ofrecer una alternativa de entretenimiento para las familias que participen de la propuesta.

La organización también prevé actividades especiales durante los fines de semana y eventos posteriores a los partidos más convocantes, para extender la experiencia y generar un ambiente festivo en torno al Mundial.

Una propuesta para vivir el Mundial en comunidad

FanFest nace con la intención de reunir a la comunidad alrededor del deporte más convocante del mundo.

La propuesta apunta a combinar encuentro, entretenimiento, gastronomía y diversión en un entorno pensado para compartir cada jornada mundialista.