Qué dice la carta que Gianni Infantino le envió a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. 

Tras la final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , hizo llegar una carta a Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la que expresó sus felicitaciones a la Selección argentina por el subcampeonato conseguido en la competencia.

Según la carta difundida por la AFA, Infantino destacó el valor del desempeño argentino en el torneo. “Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España”, señaló el presidente de la FIFA. Añadió: “ Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”.

“ La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas , la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados”, agregó.

En otro tramo de la carta, Infantino remarcó el papel que tuvo la Selección argentina en el éxito del campeonato. " La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó , asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", escribió.

Además, pidió a Tapia que hiciera extensivo el reconocimiento a todos los integrantes de la delegación: "Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición".

"Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino", afirmó.

Finalmente, cerró la carta con un mensaje dirigido al presidente de la AFA: "Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto". La misiva concluyó con la firma de Gianni Infantino y fue publicada de manera íntegra por la Asociación del Fútbol Argentino.

La final perdida ante España

Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con el subcampeonato luego de caer 1-0 ante España en la final, resuelta en el tiempo suplementario con un tanto de Ferran Torres. Pese al resultado, la campaña del seleccionado fue destacada por la FIFA, que valoró el rendimiento del equipo, el liderazgo de Lionel Messi y el respaldo de los miles de hinchas que acompañaron a la Albiceleste a lo largo del torneo.