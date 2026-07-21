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21 de julio de 2026 - 18:54
Mundial 2026.

Gianni Infantino elogió a la Selección Argentina: "Un espíritu de lucha inspirador"

El presidente de la FIFA publicó un mensaje dedicado al equipo de Lionel Scaloni y destacó su actuación durante la Copa del Mundo.

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Por  Federico Franco
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El mensaje llegó luego de una Copa del Mundo en la que la Albiceleste volvió a ubicarse entre los dos mejores seleccionados, cuatro años después de haber conseguido el título en Qatar 2022.

“Un espíritu de lucha inspirador”

Infantino destacó especialmente la actitud que mostró el seleccionado argentino durante la competencia. “¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina!”, comenzó su publicación.

Gianni Infantino felicit&oacute; a la Selecci&oacute;n Argentina.

Gianni Infantino felicitó a la Selección Argentina.

Luego resaltó algunos de los momentos que dejó el equipo durante el torneo: “Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas”, expresó el presidente de la FIFA, quien también sostuvo que Argentina regaló momentos que los fanáticos del fútbol no olvidarán.

El reconocimiento por volver a disputar una final

Uno de los puntos que Infantino puso en valor fue la continuidad de Argentina en los primeros planos del fútbol internacional. Después de consagrarse campeona en 2022, la Selección volvió a alcanzar el partido decisivo cuatro años más tarde.

“Volver a la final de la Copa Mundial de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera”, escribió el dirigente.

Para cerrar, Infantino agradeció la participación del conjunto de Scaloni y la entrega demostrada durante toda la competencia: “Gracias por ayudar a que este Mundial haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final”.

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