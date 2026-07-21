Entre abrazos y ovaciones, Scaloni volvió a Pujato después del Mundial. 

Lionel Scaloni regresó a Pujato luego de la final del Mundial 2026 y fue recibido con una emotiva bienvenida por parte de sus vecinos. El entrenador volvió a su pueblo natal tras la derrota de la Selección argentina ante España y se reencontró con el afecto de la gente.

La llegada de Scaloni a Pujato estuvo marcada por la emoción . Apenas descendió del vehículo, los vecinos lo recibieron al ritmo de “ ¡Leo no se va, Leo no se va! ”. El DT respondió con saludos, fotos y autógrafos, además de agradecer el cariño recibido.

En la vivienda lo esperaban sus padres , Ángel “Chiche” Scaloni y Eulalia “Lali” Dura, además de sus hermanos Corina y Mauro.

En medio de la recepción, Scaloni se acercó a los medios que lo esperaban frente a su casa y habló sobre la derrota en la final del Mundial. “ No hemos podido vencer . Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla ”, expresó con emoción, aunque ya con la mirada puesta en lo que viene.

Como era de esperarse, el entrenador también fue consultado por su futuro al frente de la Selección Argentina. Luego de admitir que evalúa la posibilidad de cerrar su ciclo a fin de año, cuando finaliza su contrato en diciembre, Scaloni buscó transmitir calma y evitó profundizar sobre los rumores.

"Hasta diciembre estamos acá. No hagamos ruido", respondió. Luego profundizó sobre el momento que atraviesa: "Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante es cómo la gente entendió que este equipo dio todo. Esa unión y esa conexión valen mucho más allá de si estoy yo o no".

¡LIONEL SCALONI RECIBIÓ EL AMOR DE TODO PUJATO! En su regreso tras ser subcampeón del mundo, el DT de la Selección Argentina recibió el cariño de su gente. pic.twitter.com/zuvOmLHHIR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

Tras el regreso a su pueblo natal, Scaloni decidió quedarse unos días en Pujato para descansar y estar cerca de sus padres. También expresó su deseo de volver a disfrutar de una de sus costumbres: andar en bicicleta por las calles del lugar que lo vio crecer.

Scaloni habló sobre la final perdida ante España

Al ser consultado por las decisiones arbitrales de la final, Scaloni evitó buscar excusas y reconoció la superioridad de España. “Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad”, afirmó el entrenador.

El entrenador valoró que la Argentina haya peleado hasta el final, pese a no poder retener el título obtenido en 2022. “No fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos”, afirmó sobre el camino recorrido por el equipo.

Scaloni no ocultó el dolor por la derrota, pero eligió quedarse con el respaldo de la gente. El entrenador destacó el cariño de los hinchas y la unión que el equipo mantuvo con el público durante toda la competencia.

Sobre lo ocurrido en el vestuario del estadio MetLife, reveló que Lionel Messi fue quien tomó la palabra ante el plantel. “Yo no hablé. Habló el capitán, había poco para decir, la tristeza era grande. Ya veremos en septiembre cuando nos veamos”, relató.