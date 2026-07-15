La reacción de Scaloni contra el árbitro tras una falta a Lionel Messi: "Cobrá..."

En pleno duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , Lionel Scaloni protagonizó un momento de máxima tensión con el equipo arbitral. El entrenador de la Selección Argentina reaccionó con furia tras una infracción sobre Lionel Messi que no fue sancionada y su insulto quedó registrado por la transmisión oficial.

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El episodio ocurrió en los primeros minutos del encuentro, cuando Messi recibió una fuerte marca de un futbolista inglés. Al no cobrar falta, el cuerpo técnico argentino estalló desde el banco de suplentes.

"Cobrá, la c... de tu madre", lanzó Scaloni en dirección a los árbitros, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales luego de que fuera captada por las cámaras y los micrófonos del estadio.

El encuentro es dirigido por el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes. El cuarto árbitro es el italiano Maurizio Mariani, quien se encontraba junto al banco argentino al momento del reclamo de Scaloni.

La designación del equipo arbitral ya había generado debate en la previa de la semifinal. Elfath integró el cuerpo arbitral de la final del Mundial de Qatar 2022 como cuarto árbitro y, desde entonces, dirigió en varias oportunidades partidos del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi.

La polémica previa que llegó desde Inglaterra

Antes del partido, distintos medios británicos cuestionaron la elección de Ismail Elfath para una semifinal en la que participaba Argentina.

Uno de los más críticos fue el Daily Mail, que publicó que "Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial". En la misma línea, The Sun señaló que Inglaterra debía mantener "la cabeza fría" frente al estilo de juego argentino y puso el foco en la designación arbitral.

Con ese antecedente, cada decisión del juez estadounidense quedó bajo la lupa durante un partido cargado de tensión desde el inicio.