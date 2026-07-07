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7 de julio de 2026 - 15:48
Argentina.

"No puedo levantar la mirada": el conmovedor momento de Scaloni tras el triunfo argentino

El entrenador de la Selección Argentina se mostró completamente emocionado después del agónico triunfo por 3-2 ante Egipto. Apenas pudo felicitar a sus jugadores antes de retirarse.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El entrenador fue abordado por el periodista Joaquín Bruno, de TyC Sports, en el campo de juego del estadio de Atlanta. Sin embargo, la emoción pudo más y apenas alcanzó a pronunciar unas palabras.

"No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", expresó Scaloni, visiblemente conmovido.

La reacción del técnico fue similar a la de Lionel Messi, quien también terminó llorando tras el dramático desenlace del encuentro que mantuvo en vilo a millones de argentinos.

Roberto Ayala también destacó el espíritu del plantel

Quien sí pudo hablar con la prensa fue Roberto Ayala, uno de los integrantes del cuerpo técnico, aunque también se mostró emocionado por la clasificación. "Nos está volviendo el alma al cuerpo. Hay que agradecerles a estos muchachos que emocionan, no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas", afirmó.

Además, reveló el compromiso que asumió el plantel durante el partido: "Estábamos golpeados, pero se prometieron a sí mismos que, si nos tocaba irnos, lo haríamos con la frente en alto. Otra demostración de un grupo increíble".

Una remontada para la historia

Argentina parecía despedirse del Mundial cuando perdía por dos goles, pero reaccionó en el tramo final del encuentro. A los 79 minutos, Cristian "Cuti" Romero marcó el descuento; cuatro minutos después, Lionel Messi empató el partido; y en tiempo de descuento, Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo que desató la euforia.

Con este triunfo, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, rival al que enfrentará el próximo sábado en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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