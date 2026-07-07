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7 de julio de 2026 - 17:40
Mundial 2026.

"La Copa se la están dando a Argentina": la bronca de un jugador de Egipto

Mostafa Zico cuestionó el arbitraje tras la derrota 3-2 y aseguró que el Mundial 2026 está arreglado para la Selección Argentina.

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Por  Federico Franco
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La eliminación dejó una fuerte bronca en el plantel egipcio, que llegó a estar dos goles arriba y estuvo cerca de conseguir una clasificación histórica. Sin embargo, Argentina reaccionó, revirtió el resultado y se quedó con el triunfo gracias al gol agónico de Enzo Fernández.

La dura acusación de Zico

Después del partido, el delantero egipcio apuntó directamente contra el árbitro y puso en duda la transparencia del torneo.

Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más. El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”, afirmó.

Mostafa Zico, delantero de Egipto, cuestionó a Argentina.

Mostafa Zico, delantero de Egipto, cuestionó a Argentina.

Zico también sostuvo que las decisiones arbitrales perjudicaron el trabajo realizado por todo el seleccionado de Egipto. “El árbitro es injusto. Dios me basta y es el mejor de los gestores. Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación”, agregó.

La remontada de Argentina

Egipto comenzó el encuentro con una ventaja de 2 a 0 y quedó muy cerca de avanzar a los cuartos de final. La Selección Argentina no bajó los brazos, consiguió el empate y luego completó la remontada sobre el cierre del partido. El gol de Enzo Fernández sentenció el 3 a 2 y provocó la eliminación del conjunto africano.

Bronca después de quedar afuera

Las declaraciones de Zico reflejaron la frustración de Egipto tras perder un partido que parecía encaminado. El delantero centró sus críticas en el arbitraje y afirmó que el seleccionado argentino fue favorecido.

Argentina, en tanto, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 después de una de las remontadas más dramáticas del torneo.

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