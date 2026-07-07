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7 de julio de 2026 - 13:54
Deportes.

Mundial 2026: Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que frenó a Messi

En el Mundial 2026 frente a la Argentina se transformó en protagonista. Tiene 26 años, juega en Al Ahly y es hijo de un histórico arquero egipcio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Mundial 2026: Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que frenó a Messi

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El guardameta de 26 años juega en Al Ahly, uno de los clubes más importantes de Egipto, donde realizó su formación futbolística. Sin embargo, su historia con el arco no comenzó únicamente por vocación: lleva un apellido de enorme peso dentro del fútbol de su país.

Su padre, Ahmed Shobeir, también defendió el arco de la selección egipcia y disputó el Mundial de Italia 1990. Más de tres décadas después, Mostafa continúa el legado familiar y se transformó en un obstáculo para el campeón del mundo.

Shobeir le atajó un penal a Messi

El momento que colocó definitivamente al arquero bajo los reflectores llegó cuando Lionel Messi tuvo la oportunidad de convertir desde el punto penal.

El capitán argentino ejecutó el remate, pero Shobeir logró detenerlo y evitó el empate de la Selección. La acción consolidó al egipcio como una de las figuras del encuentro y profundizó las dificultades del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El arquero también respondió ante un remate de Alexis Mac Allister, cuando Argentina buscaba quebrar la resistencia del conjunto africano.

Quién es Mostafa Shobeir

Mostafa Shobeir tiene 26 años y pertenece a Al Ahly, club en el que se formó y en el que integra el plantel profesional.

Su aparición en el Mundial 2026 representa la continuidad de una historia familiar ligada directamente a la selección de Egipto. Su padre, Ahmed, fue uno de los arqueros más reconocidos del país y participó del Mundial de Italia 1990.

Treinta y seis años después, Mostafa realizó su debut mundialista frente a Bélgica. Curiosamente, aquel encuentro terminó 1 a 1, el mismo resultado que había conseguido Egipto ante Países Bajos durante el debut mundialista de su padre en 1990.

El legado de su padre en el arco de Egipto

Ahmed Shobeir es considerado una figura histórica del fútbol egipcio. Fue el arquero del seleccionado que regresó a una Copa del Mundo en Italia 1990, después de una ausencia de 56 años.

En aquella edición tuvo actuaciones destacadas frente a algunos de los principales seleccionados del torneo. Su hijo heredó la posición, el apellido y ahora también la posibilidad de dejar su propia marca en un Mundial.

La historia familiar se convirtió en uno de los relatos particulares de Egipto en la Copa del Mundo 2026: padre e hijo defendieron el mismo arco, aunque separados por más de tres décadas.

Una de las figuras de Egipto en el Mundial 2026

Shobeir ya había tenido intervenciones importantes durante la primera fase. En el triunfo ante Nueva Zelanda realizó una atajada decisiva que evitó que el rival ampliara la diferencia antes de la reacción egipcia.

También fue titular en el empate frente a Bélgica, partido en el que inició su camino en la máxima competencia internacional. Su rendimiento le permitió consolidarse como una de las piezas importantes del seleccionado africano.

Ante Argentina dio un paso más: le negó el gol al máximo goleador histórico de los Mundiales y sostuvo a su equipo frente a los continuos ataques de la Albiceleste.

Mundial 2026: Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que frenó a Messi

Mundial 2026: Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que frenó a Messi

Los datos más importantes

  • Mostafa Shobeir tiene 26 años.
  • Es arquero de Al Ahly, club en el que se formó.
  • Le contuvo un penal a Lionel Messi ante Argentina.
  • También realizó una intervención clave frente a Alexis Mac Allister.
  • Su padre, Ahmed Shobeir, fue arquero de Egipto en el Mundial de 1990.
  • Debutó en el Mundial 2026 durante el empate frente a Bélgica.
  • Es una de las figuras del seleccionado egipcio en la actual Copa del Mundo.

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