Habilitaron el puente sobre el río Chijra en ambas manos

La Dirección Provincial de Vialidad descartó fallas estructurales en el puente de avenida Balbín sobre el río Chijra y confirmó que el hundimiento parcial de la calzada se produjo por una filtración de agua en el terraplén de aproximación.

Jujuy. Puente en av. Balbín: "la losa de aproximación cedió" y se deben evaluar los daños

El tránsito fue rehabilitado con precaución en ambas manos mientras continúan las obras. Personal de la DPV trabaja en la recomposición del terraplén ubicado en el acceso al puente, luego de que una parte de la calzada cediera parcialmente cuando circulaba un camión.

El presidente del organismo, Hugo Ponce , aseguró que la estructura se encuentra en buenas condiciones y que no existe peligro de derrumbe . “El puente está estructuralmente bien, no tiene ningún problema. Aparentemente, en ese terraplén de aproximación hubo filtración de agua , se licuaron los finos, quedó el hueco y asentó la losa” , explicó Ponce.

De esta manera, Vialidad descartó que el inconveniente se haya originado en la estructura principal del puente y señaló que el problema estuvo localizado en el terreno de aproximación.

Cómo avanzan los trabajos en el puente

Luego de comprobar que no quedan filtraciones de agua activas en el sector afectado, los operarios comenzaron a retirar la losa dañada. Las tareas actuales se concentran en la carga y compactación del suelo que cedió. Este procedimiento permitirá asegurar el terreno antes de colocar el nuevo paño de hormigón definitivo.

El tránsito fue habilitado con precaución

La circulación vehicular, que había sido interrumpida inicialmente, fue habilitada de manera momentánea en ambas manos. El tránsito se realiza con regulación permanente del personal municipal y utilizando el tramo del puente que va desde Bajo La Viña hacia el centro de San Salvador de Jujuy. Desde los organismos intervinientes solicitaron circular con extrema precaución debido a la presencia de personal y maquinaria en la zona.

Habilitaron el puente sobre el río Chijra

Recomiendan utilizar el puente Arias

A los conductores que se dirijan hacia los barrios Bajo La Viña, Alto La Viña e Higuerillas les recomendaron evitar el sector afectado. Como vía alternativa, indicaron utilizar el puente Arias hasta que finalicen los trabajos de reparación.