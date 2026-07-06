Habilitaron media calzada en el puente de avenida Balbín tras el hundimiento

Luego de varias horas de corte total por el hundimiento de un paño de hormigón, el puente de avenida Balbín , sobre el río Chijra, volvió a habilitarse parcialmente este lunes.

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Según informaron las autoridades, la circulación quedó habilitada por media calzada en ambos sentidos , por lo que solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito que permanece en el lugar.

La reapertura parcial permitirá mejorar la circulación en uno de los principales accesos hacia los barrios Chijra, Campo Verde y La Viña, aunque los trabajos sobre la estructura continúan.

Hugo Ponce, presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Jujuy, anticipó que durante el transcurso de la tarde quedará habilitado en su totalidad el tránsito en la zona. Mientras tanto, seguirá la circulación a media calzada.

El puente había permanecido cerrado

Durante la mañana, el tránsito fue interrumpido de manera total luego de que cediera un paño de hormigón mientras circulaba un camión sobre el puente.

Tras el incidente, personal de la Dirección Provincial de Vialidad realizó inspecciones para evaluar el estado de la estructura y determinar si era posible rehabilitar la circulación sin poner en riesgo a los usuarios.

Como medida preventiva, el puente permaneció completamente cerrado durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas técnicas.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín.

El transporte funcionó con transbordo

Mientras duró el corte, las líneas 42, 43 y 47 de la empresa El Urbano mantuvieron el servicio mediante un sistema de transbordo peatonal.

Los colectivos llegaban hasta cada extremo del puente, donde los pasajeros descendían, cruzaban caminando y abordaban otra unidad para continuar el recorrido.

Para facilitar la operatoria se habilitaron paradas provisorias sobre avenida Balbín, en las esquinas de Los Tipales y Ascasubi.

Piden circular con precaución

Aunque el tránsito volvió a habilitarse, las autoridades recordaron que la circulación se realiza únicamente por media calzada y recomendaron reducir la velocidad al atravesar el sector.

Además, solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal que continúa trabajando en el lugar, ya que las evaluaciones sobre el estado del puente siguen en marcha y podrían adoptarse nuevas medidas en función de los resultados de las inspecciones.