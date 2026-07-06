lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 13:40
Jujuy.

Habilitaron media calzada en el puente de avenida Balbín tras el hundimiento

El tránsito volvió a habilitarse en ambos sentidos, aunque solo por media calzada. Piden circular con extrema precaución mientras continúan las evaluaciones.

+ Seguir en
Media calzada sobre el puente de avenida Balbín.

Media calzada sobre el puente de avenida Balbín.

Lee además
puente en av. balbin: la losa de aproximacion cedio y se deben evaluar los danos video
Jujuy.

Puente en av. Balbín: "la losa de aproximación cedió" y se deben evaluar los daños
corte total en el puente sobre el rio chijra: cuales son los desvios y como funciona el transporte urbano video
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Según informaron las autoridades, la circulación quedó habilitada por media calzada en ambos sentidos, por lo que solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito que permanece en el lugar.

La reapertura parcial permitirá mejorar la circulación en uno de los principales accesos hacia los barrios Chijra, Campo Verde y La Viña, aunque los trabajos sobre la estructura continúan.

Quedaría habilitado en su totalidad por la tarde

Hugo Ponce, presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Jujuy, anticipó que durante el transcurso de la tarde quedará habilitado en su totalidad el tránsito en la zona. Mientras tanto, seguirá la circulación a media calzada.

El puente había permanecido cerrado

Durante la mañana, el tránsito fue interrumpido de manera total luego de que cediera un paño de hormigón mientras circulaba un camión sobre el puente.

Tras el incidente, personal de la Dirección Provincial de Vialidad realizó inspecciones para evaluar el estado de la estructura y determinar si era posible rehabilitar la circulación sin poner en riesgo a los usuarios.

Como medida preventiva, el puente permaneció completamente cerrado durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas técnicas.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín.

El transporte funcionó con transbordo

Mientras duró el corte, las líneas 42, 43 y 47 de la empresa El Urbano mantuvieron el servicio mediante un sistema de transbordo peatonal.

Los colectivos llegaban hasta cada extremo del puente, donde los pasajeros descendían, cruzaban caminando y abordaban otra unidad para continuar el recorrido.

Para facilitar la operatoria se habilitaron paradas provisorias sobre avenida Balbín, en las esquinas de Los Tipales y Ascasubi.

Piden circular con precaución

Aunque el tránsito volvió a habilitarse, las autoridades recordaron que la circulación se realiza únicamente por media calzada y recomendaron reducir la velocidad al atravesar el sector.

Además, solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal que continúa trabajando en el lugar, ya que las evaluaciones sobre el estado del puente siguen en marcha y podrían adoptarse nuevas medidas en función de los resultados de las inspecciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Puente en av. Balbín: "la losa de aproximación cedió" y se deben evaluar los daños

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Imputaron por intento de homicidio al acusado de iniciar el incendio en el Penal de Gorriti

Corte de agua en Alto Comedero para este martes 7 de julio: qué barrios estarán afectados

Lo que se lee ahora
Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Sismo en Jujuy.
Jujuy.

Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano video
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Principio de incendio en Tribunales video
Jujuy.

Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel