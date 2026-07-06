Imputaron por intento de homicidio al acusado de iniciar el incendio en el Penal de Gorriti

Se realizó la audiencia de imputación contra M. M. E., el interno acusado de provocar el incendio en el Penal de Gorriti. Lo imputaron como presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 79 en función del artículo 42 del Código Penal.

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La causa tiene como víctima a E. M. A. y es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Aldo Lozano.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Acusación solicitó un plazo de tres meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria. El pedido fue otorgado por el juez interviniente.

En esta etapa, la Fiscalía continúa con la producción de distintas medidas probatorias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Esperan el informe médico y la declaración de la víctima

Entre las diligencias pendientes, resta incorporar el informe médico definitivo sobre la evolución de la víctima.

También se espera recibir su declaración testimonial, que todavía no pudo concretarse debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La medida se realizará cuando su estado de salud lo permita.

El acusado ya cumple una condena por homicidio

El imputado permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple una condena previa por el delito de homicidio.

La investigación continuará con la incorporación de las pruebas y diligencias pendientes para determinar completamente cómo ocurrió el hecho.