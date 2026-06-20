Incendio en el Penal de Gorriti: uno de los presos continúa internado en terapia intensiva

Uno de los internos que resultó herido durante el incendio registrado en el Penal de Gorriti continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria y su estado de salud sigue siendo reservado. Así lo confirmaron fuentes policiales, que indicaron que el paciente permanece bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en una celda del pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria N°1, donde se encontraban alojados dos hombres que cumplen condena efectiva. Ambos fueron asistidos por personal de emergencia y trasladados al principal centro sanitario de la provincia.
Uno de los reclusos ya recibió el alta
Según informaron las autoridades, uno de los detenidos presentó heridas de menor consideración y evolucionó favorablemente durante los días posteriores al incidente. Tras recibir atención médica y las curaciones correspondientes, fue dado de alta y trasladado nuevamente al establecimiento penitenciario.
El otro interno, en cambio, sufrió lesiones de mayor complejidad que obligaron a mantenerlo internado bajo cuidados intensivos.
Permanece con evolución reservada
De acuerdo con la información oficial, el recluso hospitalizado presentó quemaduras de distinta profundidad en varias zonas del cuerpo, además de complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación de humo durante el incendio.
Como parte del tratamiento, durante el fin de semana fue sometido a una intervención quirúrgica destinada a la limpieza y recuperación de las áreas afectadas por las quemaduras. A pesar de la asistencia médica recibida, continúa internado con evolución reservada.
Los profesionales del Hospital Pablo Soria mantienen un seguimiento permanente de su estado clínico mientras avanzan las tareas de recuperación.
Cómo ocurrió el incendio en el Penal de Gorriti
El hecho se registró alrededor de las 2.30 de la madrugada en una de las celdas del pabellón 5. Las primeras actuaciones indican que el fuego se habría originado en elementos que se encontraban dentro del lugar de alojamiento de los internos.
La rápida intervención del personal penitenciario permitió controlar las llamas y asistir a los ocupantes de la celda antes de su traslado al hospital.
Mientras continúa la investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el incendio, la atención permanece centrada en la evolución del interno que sigue internado en terapia intensiva y bajo pronóstico reservado.
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