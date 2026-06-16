Incendio en el Penal de Gorriti: investigan cómo se inició el fuego que dejó dos heridos

La investigación por el incendio ocurrido en una celda del pabellón 5 de la Unidad Penal Nº 1 de Gorriti avanza con el objetivo de esclarecer cómo se originó el fuego y de qué manera llegaron a manos de los internos los elementos utilizados para provocarlo.
El hecho involucró a dos personas privadas de la libertad que compartían celda dentro del establecimiento penitenciario. Como consecuencia del incendio, ambos requirieron asistencia médica y fueron trasladados a centros de salud de la capital jujeña.
La información fue brindada por el Inspector General Félix Guevara, director general del Servicio Penitenciario de Jujuy, quien se refirió al estado de salud de los internos y al desarrollo de la investigación judicial.
Embed - Investigan cómo comenzó el incendio que dejó a dos internos hospitalizados en el Penal de Gorriti
El foco está puesto en el origen del incendio
Uno de los principales interrogantes que intentan resolver los investigadores gira en torno a los elementos utilizados para iniciar el fuego dentro de la celda.
Según explicó Guevara, este tipo de dispositivos o elementos se encuentran prohibidos dentro de las unidades penitenciarias, por lo que ahora la investigación apunta a establecer cómo ingresaron al establecimiento y quiénes tuvieron participación en los hechos.
La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, organismo encargado de reunir pruebas y determinar eventuales responsabilidades.
Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las hipótesis que se analizan ni sobre las medidas adoptadas en el marco de la investigación.
Qué pasó con los internos involucrados
Mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes, también se conocieron novedades sobre la situación de los dos internos afectados por el incendio.
De acuerdo con la información oficial, uno de ellos recibió el alta médica durante las últimas horas y regresó a la Unidad Penal Nº 1 de Gorriti, donde continúa alojado.
En tanto, el otro permanece internado en el Hospital Pablo Soria. Las autoridades informaron que continúa bajo observación médica y mantiene pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas durante el episodio.
La evolución de su estado de salud sigue siendo monitoreada por los profesionales que intervienen en su atención.
El rápido accionar evitó consecuencias mayores
Desde el Servicio Penitenciario señalaron que la intervención del personal de guardia resultó clave para controlar la situación dentro del pabellón.
Según indicó Guevara, la respuesta fue inmediata y permitió contener el foco ígneo antes de que las llamas o el humo alcanzaran otros sectores del establecimiento.
Además, las autoridades descartaron que otros internos hayan resultado afectados por la inhalación de gases tóxicos o por la propagación del incendio dentro del penal.
La rápida actuación también evitó daños mayores en el resto de las instalaciones del pabellón donde ocurrió el hecho.
Funcionamiento normal en las unidades penitenciarias
Tras el incidente, el Servicio Penitenciario informó que los distintos complejos carcelarios de la provincia desarrollan sus actividades con normalidad.
Las autoridades indicaron que no se registraron nuevos inconvenientes vinculados al episodio y que los establecimientos ubicados en Gorriti, Alto Comedero y Chalicán continúan operando bajo los protocolos habituales de seguridad.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias exactas que dieron origen al incendio y establecer cómo llegaron los elementos utilizados para generar el fuego dentro de la celda.
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