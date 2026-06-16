Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

Vivienda incendiada - Imagen creada con IA

Una familia del barrio San Antonio de Libertador perdió luego de que un incendio consumiera por completo la vivienda precaria donde residían una mujer y sus cuatro hijos. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado y dejó a los ocupantes sin pertenencias ni un lugar donde vivir.

La damnificada, identificada como Belén, aseguró que el fuego se propagó rápidamente y destruyó la totalidad de la estructura, provocando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas, aunque las consecuencias para la familia fueron devastadoras.

Captura de imagen del incendio en la vivienda de Libertador Captura de imagen del incendio en la vivienda de Libertador

Sospechan que el incendio fue provocado Tras el siniestro, la mujer radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Seccional 39 de Libertador General San Martín. Según manifestó, existen sospechas de que el incendio no habría sido accidental, por lo que solicita que la Justicia y las fuerzas de seguridad investiguen las circunstancias en las que se originó el fuego.

Piden ayuda solidaria para reconstruir sus vidas Ante la difícil realidad que atraviesan, familiares y vecinos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con Belén y sus cuatro hijos. La familia necesita ropa, calzado, alimentos, colchones, frazadas, muebles y materiales de construcción que les permitan comenzar a reconstruir su hogar. Quienes deseen brindar ayuda o realizar donaciones pueden comunicarse al número 3886-45-1419, habilitado para coordinar la asistencia.

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