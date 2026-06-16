martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 09:01
Jujuy.

Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

Una madre y sus cuatro hijos perdieron todo tras el incendio de su vivienda en Libertador. Sospechan que fue intencional y están pidiendo ayuda.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vivienda incendiada - Imagen creada con IA&nbsp;

Vivienda incendiada - Imagen creada con IA 

Una familia del barrio San Antonio de Libertador perdió luego de que un incendio consumiera por completo la vivienda precaria donde residían una mujer y sus cuatro hijos. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado y dejó a los ocupantes sin pertenencias ni un lugar donde vivir.

Lee además
Incendio forestal en Lozano
Jujuy.

Intentaron ahuyentar a un puma y causaron un incendio de 40 hectáreas en Lozano
Incendio en Lozano
Jujuy.

Lozano: controlaron el incendio que consumió unas 65 hectáreas

La damnificada, identificada como Belén, aseguró que el fuego se propagó rápidamente y destruyó la totalidad de la estructura, provocando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas, aunque las consecuencias para la familia fueron devastadoras.

Captura de imagen del incendio en la vivienda de Libertador
Captura de imagen del incendio en la vivienda de Libertador

Captura de imagen del incendio en la vivienda de Libertador

Sospechan que el incendio fue provocado

Tras el siniestro, la mujer radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Seccional 39 de Libertador General San Martín. Según manifestó, existen sospechas de que el incendio no habría sido accidental, por lo que solicita que la Justicia y las fuerzas de seguridad investiguen las circunstancias en las que se originó el fuego.

Piden ayuda solidaria para reconstruir sus vidas

Ante la difícil realidad que atraviesan, familiares y vecinos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con Belén y sus cuatro hijos. La familia necesita ropa, calzado, alimentos, colchones, frazadas, muebles y materiales de construcción que les permitan comenzar a reconstruir su hogar.

Quienes deseen brindar ayuda o realizar donaciones pueden comunicarse al número 3886-45-1419, habilitado para coordinar la asistencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Intentaron ahuyentar a un puma y causaron un incendio de 40 hectáreas en Lozano

Lozano: controlaron el incendio que consumió unas 65 hectáreas

Incendio en Belgrano: evacuaron a 20 vecinos y asistieron a dos adultos mayores

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Salta gestiona la incorporación de un avión hidrante fijo para combatir los incendios

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Educación.

ADIUNJU ratificó el paro universitario en Jujuy desde este martes

Por  Federico Franco

Las más leídas

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad
Justicia.

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Tobías se recupera. video
Empatía.

"El ángel donante llegó": Tobías recibió el corazón que tanto esperaba

Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA) video
Policial.

Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel